Новою ціллю хакерів стала компанія "Енерпред", - повідомляє офіційний Twitter Anonymous.

Хактивісти отримали доступ до 645 тисяч електронних листів "Енерпреду". 432 гігабайти секретних даних Anonymous виклали у відкритий доступ.



"Anonymous зламали 645 тисяч електронних листів (432 Гб) компанії "Енерпред", найбільшого виробника гідравлічних інструментів у Росії та СНД, які використовують в енергетиці, нафтохімії, вугільній, газовій і будівельній сферах", – ідеться в повідомленні.

"Енерпред" входить до переліку гігантів ринку промислової гідравліки. Серед клієнтів компанії, зокрема, "Башнефть", Evraz, "Газпром", МНС Росії, РЖД, "Роснефть", "Русал", "Северсталь", "Татнефть", "Уралмаш", МВС Росії та інші.

Нагадаємо, 22 квітня хакери з Anonymous зламали й оприлюднили 211 Гб даних російської інвестиційної компанії Accent Capital, яка займається нерухомістю.

19 квітня Anonymous зламали сайт компанії, яка веде георозвідку для Газпрому і проникли у систему одного з найбільш улюблених банків російських олігархів.

14 квітня Anonymous "злили" в мережу 728 Гб даних Газпрому.

Від початку війни Anonymous зламали 2,5 тис. сайтів у Росії та Білорусі, хакнули російське телебачення, злили у мережу 870 гігабайтів даних та проникли у систему відеоспостереження Кремля.

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