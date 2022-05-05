"Антисемітизм серед російських еліт має давню історію": Кулеба обговорив із очільником МЗС Ізраїлю антисемітські висловлювання Лаврова

Про це пише у Twitter міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.



"Ми з главою ізраїльської дипломатії Яіром Лапідом обидва обурені антисемітськими заявами російського міністра. Я наголосив: антисемітизм серед російських еліт має давню історію. Єдиний вихід для Лаврова – публічно вибачитися перед усіма євреями. Антисемітизм не може толеруватися", – написав Кулеба.



Глава МЗС пообіцяв підтримку зі сторони Ізлаїлю навіть після закінчення війни Росії з Україною.



"Говорив із Яїром Лапідою, щоб привітати його у День незалежності Ізраїлю. Подякував йому за гуманітарну допомогу та підтримку України в ГА ООН. Він запевнив мене, що Ізраїль підтримуватиме Україну під час і після цієї війни, у тому числі запобігаючи ухиленням від санкцій і допомагаючи відновити Україну", – додав міністр закордонних справ.

2 травня Сергій Лавров назвав євреїв "найзапеклішими антисемітами", чим неабияк обурив МЗС Ізраїлю. Тогож дня Зеленський відреагував на заяву Лаврова щодо євреїв-антисемітів та назвав його "великим знавцем" гітлеризму.

Радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк назвав антисемітські заяви Сергія Лаврова свідченням панування у Росії нацистської ідеології.

3 травня у МЗС Росії, у відповідь на закиди в антисемітизмі, звинуватили Ізраїль у підтримці неонацизму.

Після антисемітських заяв міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова уряд Ізраїлю вирішив збільшити допомогу Україні.

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