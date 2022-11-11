Головна English Львів Таблоїд
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією Антонівський міст стоїть, але ЗСУ контролюють усі переправи біля нього, - голова Херсонської облради
Ексклюзив

Антонівський міст стоїть, але ЗСУ контролюють усі переправи біля нього, - голова Херсонської облради

11 листопада, 2022 п'ятниця
08:52
війна з Росією Антонівський міст

На Херсонщині в ніч на 11 листопада були прильоти по Антонівському мосту. Він стоїть, але ЗСУ контролюють понтонні переправи поряд

Про це розповів голова Херсонської облради Олександр Самойленко в етері Еспресо.

За його словами, невідомо, хто саме його обстріляв: окупанти чи ЗСУ, які контролювали відхід ворога. Міст стоїть, але понтонні переправи перебувають під контролем українських військових.

"Я впевнений, що це початок великої битви за Херсон. Усі заходи, які відбуваються, викликають спільну надію херсонців на якомога швидше звільнення", - наголосив Олександр Самойленко.

  • 3 серпня ОК "Південь" повідомило, що ЗСУ обстріляли Антонівський міст та підтвердили суттєві пошкодження Каховського.
  • Згодом російські окупанти взялися розгортати в Херсоні наплавну переправу через Дніпро, щоб замінити пошкоджений ударами ЗСУ Антонівський міст. Як зауважив полковник СБУ Роман Костенко, противник шукає можливості на Херсонщині побудувати переправи, де вони будуть менш помітні.
  • Уранці 26 серпня в етері Еспресо Сергій Хлань розповів, що біля Антонівського мосту продовжуються "традиційні вибухи", а окупанти підтягують інженерну техніку й баржі до переправ. Вони намагаються оперативно латати пробоїни на мостах, але українські війська тримають усі ці об'єкти  під постійним контролем. А пообіді 26 серпня в районі Антонівського мосту знову пролунали вибухи, над мостом здійнявся дим.
  • Згодом у мережу виклали фотографію, зняту супутником Planet Labs 26 серпня, невдовзі після того, як з'явилися повідомлення про нові вибухи в районі Антонівського мосту.
  • 29 серпня в Херсоні уразили баржі біля Антонівського мосту.
  • 31 серпня українські сили закріпили вогневий контроль над Каховським і Антонівським мостами на Херсонщині.
  • 17 вересня ЗСУ зіпсували плани окупантів відновити Антонівський залізничний міст.
  • Станом на 30 вересня росіяни намагалися відновити рух через Антонівський міст у Херсоні.
  • 20 жовтня Збройні Сили України завдали удару по Антонівському мосту через Дніпро, який зʼєднує тимчасово окуповані Херсон із лівобережжям, зокрема з Олешками та Голою Пристанню.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Україна
Росія
Херсон
ЗСУ
Херсонщина
окупанти
Військові новини
наступ ЗСУ
Читайте також:
Петро Порошенко
9 листопада, 2022 середа
Порошенко привітав ЗСУ зі звільненням Снігурівки і познущався з Путіна
Микола Патрушев
10 листопада, 2022 четвер
Іран розуміє, що потрапив у халепу, а Патрушев поїхав не дати їм зробити крок назад, - експерт - міжнародник Данилов
російські військові
10 листопада, 2022 четвер
Не "військова операція": У РФ вигадали нову назву для своїх звірств в Україні
Київ
+8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.9
    Купівля 39.9
    Продаж 40.58
  • EUR
    Купівля 39.17
    Продаж 40.13
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, п'ятниця
11 листопада
08:45
Донеччина, Торецьк
На деокупованих територіях Донеччини виявили тіла ще 6 загиблих від рук росіян українців
08:35
ЗСУ
Захисники України відбили атаки загарбників у районах 14 міст та сіл
08:26
OPINION
Микола Княжицький
Чого не врахував Путін, коли приймав рішення про повномасштабне вторгнення?
08:20
Оновлено
Нічний обстріл миколаєва
Окупанти вдарили по житловому кварталу Миколаєва, є загиблі й поранені
08:02
Наслідки ворожих ударів по Нікопольщині
Три громади Нікопольщини вночі опинилися під вогнем "градів" та важкої артилерії ворога
07:46
російські окупанти
У Зеленівці окупанти заборонили місцевим переміщатися по селищу та обладнують рубежі, а також мінують дороги та інфраструктуру Херсонщини, - Генштаб
07:29
гелікоптер Ка-52
ЗСУ уразили 7 районів зосередження ворога й позиції ЗРК, а також збили гелікоптер Ка-52
07:09
ЗСУ
ЗСУ звільнили 12 населених пунктів на Херсонському напрямку за 9 листопада
07:00
Рамштайн-3
Сьомий "Рамштайн" пройде наступного тижня, - Пентагон
06:40
ЗСУ
ISW: Перемога на Херсонщині не буде останньою, ЗСУ можуть продовжити контрнаступ узимку
06:00
Михайло Мудрик
"Арсенал" запропонував 60 млн євро за Мудрика, - ЗМІ
05:56
США, Південна Корея
Сполучені Штати закуплять у Південної Кореї артилерійські боєприпаси для України, - WSJ
05:33
Starlink
Україна попросить партнерів про допомогу для оплати роботи Starlink, - Резніков
05:12
Закарпатський легіон на Херсонщині
"Для нас будь-яка погода – льотна! Усім продуктивного дня!": як в міноборони РФ уникнули подробиць про ситуацію на Херсонщині
04:42
Вибух
РФ вдарила по об'єкту критичної інфраструктури у Вінницькій області
04:32
Ракетоносій "калібрів"
Росія вивела у Чорне море 2 ракетоносії, - ОК "Південь"
03:54
ЗСУ
На південному фронті артилерія ЗСУ нищить логістику і систему управління окупантів
03:39
Нікополь, Дніпропетровщина
Росія обстріляла з "градів" Дніпропетровську область, постраждала 10-річна дитина
03:27
Окупанти, Херсон, Херсонщина
ЗСУ просуваються, а окупанти екстрено пакуються у плавзасоби та тікають через Дніпро, - ОК "Південь" про ситуацію на Херсонщині
03:10
Оновлено
Харків. Ілюстрація
У Харкові та Миколаєві прогриміли вибухи
02:01
Василь Ломаченко
Не дуже розумію Ломаченка. Не можу знайти логіку, - олімпійський чемпіон Беленюк
01:31
Олексій Резніков
Резніков заявив, що Росії потрібно щонайменше тиждень, щоб покинути Херсон
01:24
Конгрес США
Вибори у США: контроль над сенатом залежить від результатів у трьох штатах
01:00
Інфографіка
"Дніпро-1", Олександр Сваток
УПЛ: який вигляд має таблиця після 12-го туру чемпіонату України з футболу
00:43
Стремоусов
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 10 листопада
00:39
росія прапор занепад
США більше не розглядають Росію як країну з ринковою економікою
00:22
Кріштіану Роналду
МЮ без Роналду вибив "Астон Віллу" з Кубка Ліги
00:10
Польща
У Варшаві побоюються провокацій щодо біженців з України на День незалежності Польщі 11 листопада
2022, четвер
10 листопада
23:58
старлінки
Україна отримала ще 1570 Starlink від польського уряду
23:49
Окупанти, Херсон, Херсонщина
В районі Херсона ще залишилось близько 20 тис. окупантів і їм можуть наказати "обороняти" місто, - ГУР
23:45
Оновлено
Металіст - Металіст-1925
УПЛ: результати всіх матчів 12-го туру
23:36
Близько пів сотні вибухів: росіяни обстріляли Хотінську громаду на Сумщині
23:32
Франція
У Франції прогнозують тривалу "військову конфронтацію" у світі, спричинену агресією Росії
23:09
наступ ЗСУ
Поліція зайшла в Калинівське, Бобровий Кут, Євгенівку, Коцюбинське та Снігурівку. Там розпочалися стабілізаційні заходи
22:58
Amnesty International
Amnesty International звинуватила РФ у злочинах проти людяності - звіт
22:49
Володимир Зеленський
Українські сапери очистили вже майже половину з 300 тис. кв. км, замінованих окупантами, - Зеленський
22:47
Ганна Маляр
Населений пункт вважається звільненим, тільки коли ЗСУ в ньому повністю закріплюються, - Маляр
22:29
Ексклюзив
гаубиця FH-70
На Херсонщині окупанти вже не мають позицій, де могли б влаштувати пастку ЗСУ, - херсонський політолог Молчанов
22:20
школа, учні
У київських державних школах і дитсадках повністю виключили російську мову з навчальних програм
22:16
Володимир Зеленський
На Півдні звільнено вже 41 населений пункт, - Зеленський
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV