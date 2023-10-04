"Антверпен" - "Шахтар": де та коли дивитись надважливий матч українців у Лізі чемпіонів
Сьогодні, 4 жовтня, у 2-му турі групового раунду Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" зіграє проти бельгійського "Антверпена"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У 1-му турі групового раунду Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" поступився "Порту" з рахунком 1:3, а іспанська "Барселона" розгромно перемогла бельгійський "Антверпен" з рахунком 5:0.
Букмекери прогнозують, що у другому турі ЛЧ "Шахтар" програє "Антверпену". На виграш українців дають коефіцієнт 4,25. На нічию - 3,85. Перемога бельгійців - 1,96.
Ліга чемпіонів
2-й тур
4 жовтня
"Антверпен" (Бельгія) - "Шахтар" (Україна)
Антверпен, стадіон Bosuilstadion
Початок о 19:45
Трансляція - Megogo
- У вівторок, 3 жовтня, "Арсенал" з Олександром Зінченком у складі програв "Лансу", а "Бенфіка" з Анатолієм Трубіним у воротах поступилася "Інтеру".
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