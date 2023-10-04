"Антверпен" - "Шахтар": де та коли дивитись надважливий матч українців у Лізі чемпіонів

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У 1-му турі групового раунду Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" поступився "Порту" з рахунком 1:3, а іспанська "Барселона" розгромно перемогла бельгійський "Антверпен" з рахунком 5:0.

Букмекери прогнозують, що у другому турі ЛЧ "Шахтар" програє "Антверпену". На виграш українців дають коефіцієнт 4,25. На нічию - 3,85. Перемога бельгійців - 1,96.

Ліга чемпіонів

2-й тур

4 жовтня

"Антверпен" (Бельгія) - "Шахтар" (Україна)

Антверпен, стадіон Bosuilstadion

Початок о 19:45

Трансляція - Megogo