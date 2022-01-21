Арешт Порошенка міг дати можливість йому повести за собою протестний рух, - політолог
Політолог Олег Лісний вважає, що обидві сторони - і захист, і обвинувачення, - незадоволені запобіжним заходом Петру Порошенку в справі про держзраду
Про це він сказав у ефірі "Змістовно з Христиною Яцків" на Еспресо.TV.
"Я дуже не люблю, коли кажуть, що іноземні колеги якось вплинули на наш суд, бо це російський наратив, що "Україна - це колонія. Сюди приїжджають колонізатори і кажуть, як нам жити". Це не так. Що б могло відбутися, якби Порошенка заарештували? Це б була, можливо, вулиця (протести, - ред.)", - вважає політолог.
Він заявив, що не розуміє певних опозиціонерів, які не вийшли на підтримку.
"Якщо б вийшли представники парламентський партій - це б говорило про те, що можлива вулиця. Це рішення виглядає компромісом, бо це, коли обидві сторони частково незадоволені. Це виглядає як "компромісне" рішення, яке забрало у Порошенка можливість повести за собою вулицю", - сказав Лісний.
На його думку, зараз конфронтанція буде нижче по градусу.
"Фактично політичне шоу, яке було 2 дні, воно себе вичерпало. Це була пікова точка і після неї йде спад. Ми знаємо, що в нашій політиці спадів постійно не буває, з'явиться новий інформаційний привід - знову буде розгойдуватися ситуація", - підсумував він.
- Нагадаємо, 20 грудня 2021 року ДБР оголосило Петру Порошенку підозру в державній зраді у справі про постачання вугілля із тимчасово окупованих Росією територій Луганщини і Донеччини. У цій справі також оголошена підозра лідеру ОПЗЖ Віктору Медведчуку.
- 6 січня Печерський районний суд Києва заарештував майно та активи Петра Порошенка у справі про держзраду.
- 17 січня Порошенко прилетів до України. З аеропорту він поїхав до Печерського райсуду Києва, де на 11:00 було заплановано засідання з обрання йому запобіжного заходу в кримінальній справі про державну зраду.
- Печерський райсуд Києва обрав лідеру "ЄС" Петру Порошенку запобіжний захід у справі про державну зраду у вигляді особистого зобов'язання.
- Офіс генерального прокурора України вніс апеляційну скаргу на рішення суду про запобіжний захід у справі про державну зраду п'ятому президенту України Петру Порошенку.
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