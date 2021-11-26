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Арестович: Колишній керівник ГУР Бурба тричі переносив операцію із затримання вагнерівців

26 листопада, 2021 п'ятниця
08:21
Суспільство Олексій Арестович

Позаштатний радник голови Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що екскерівник Головного управління розвідки Міноборони Василь Бурба без відома президента Володимира Зеленського розпочав активну фазу операції із затримання вагнерівців

Про це він заявив в ефірі "1+1".

За словами Арестовича, перенесень операції по вагнерівцям було три. І всі перенесення організовував Бурба.

"Згідно з міжнародним законодавством захопленим громадянам іншої країни протягом декількох годин має бути пред'явлене звинувачення або підозра, і лише після цього треба було затримувати. Це було не готово. Василь Бурба 24 липня (2020 року), за свідченням цих офіцерів, приїжджає у Службу безпеки і каже: у нас нічого не готово, переносимо операцію, її неможливо реалізувати 25 липня, як вона була спланована їм самим", - зауважив він.

Арестович заявив, що Бурба почав активну фазу операції, тобто переміщення вагнерівців у Білорусь поза відомом президента України або уповноважених ним осіб, одноосібно, і потім "поставив президента перед фактом".

Він зазначив, що СБУ почала терміново шукати докази, які б можна було надати міжнародному правосуддю щодо вчинення злочинів вагнерівцями на Донбасі.

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"З 158 осіб, які розглядалися, лише у 28 вдалося встановити вину або достатні докази вини для висунення підозри. 29 липня прокуратура України лише почала виписувати підозри. Я свідок, який це все бачив. Якби їх захопили 25 липня, як кажуть у нас, ми би їх за декілька годин після того, як приїхав російський консул, із вибаченнями відпустили, тому що не було жодної підстави їх затримувати", - сказав позаштатний радник ОПУ.

Арестович зауважив, що Бурба "особисто переносив операцію на декілька днів, а потім купувались 33 квитки на літак з Білорусі до Туреччини".

За його словами, пізніше відбувся ще третє перенесення операції, бо вагнерівцітиждень прожили у центрі Мінську, а потім їх перемістили за місто.

"Єдина людина, яка знала, куди він їх перевіз, - це був сам Василь Бурба. Ніхто більше не знав і через добу їх беруть білоруські спецслужби", - додав він.
 

  • Нагадаємо, 17 листопада міжнародна група розслідувачів Bellingcat опублікувала дві частини розслідування про українську спецоперацію із затримання бойовиків ПВК Вагнера.
  • Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що розслідування Bellingcat щодо вагнерівців не робить жодних висновків про те, що інформація про операцію була "злита".
  • 18 листопада шеф-редактор The Insider Роман Доброхотов, видання якого разом із Bellingcat досліджувало зрив спецоперації, сказав, що представники української влади намагалися вплинути на журналістів, які розслідували зрив затримання бойовиків ПВК Вагнера.
  • Журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозєв назвав приховування українською владою інформації про "вагнергейт" політичним злочином, який не має виправдання. 
  • Колишній очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Василь Бурба заявив, що президент Володимир Зеленський через голову ОПУ Андрія Єрмака наказав перенести активну фазу операції щодо вагнерівців.

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Олексій Арестович
новини України
Вагнергейт
Василь Бурба
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