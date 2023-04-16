Армія РФ минулої доби поранили чотирьох жителів Донеччини

Про це начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив у telegram.

"За 15 квітня росіяни поранили 4 жителів Донеччини", - зазначив він.

Окрім того, вдалося встановити інформацію щодо двох загиблих і трьох поранених внаслідок ракетного удару по Слов'янську.

Також Кириленко зауважив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.