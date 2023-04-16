Армія РФ минулої доби поранили чотирьох жителів Донеччини

Армія РФ минулої доби поранила чотирьох жителів Донеччини
Армія Російської Федерації за минулу добу, 15 квітня, поранила чотирьох жителів Донецької області
Про це начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив у telegram.
"За 15 квітня росіяни поранили 4 жителів Донеччини", - зазначив він.
Окрім того, вдалося встановити інформацію щодо двох загиблих і трьох поранених внаслідок ракетного удару по Слов'янську.
Також Кириленко зауважив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
- Удень 15 квітня з-під завалів п'ятиповерхівки у Слов'янську Донецької області рятувальники дістали тіла двох загиблих - чоловіка та жінки. Напередодні російські терористи обстріляли місто, вибухи прогриміли неподалік школи.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що російський удар по Слов'янську, 14 квітня, пошкодив та зруйнував понад 50 житлових будинків.
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