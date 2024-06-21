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Головна Статті "Бавовна" на російських НПЗ, можлива співпраця України та Південної Кореї, а також ситуація поблизу Борової. Воєнні підсумки дня
Аналітика

"Бавовна" на російських НПЗ, можлива співпраця України та Південної Кореї, а також ситуація поблизу Борової. Воєнні підсумки дня

Сергій Згурець
21 червня, 2024 п'ятниця
20:38
Статті Сергій Згурець

Говоримо про те, куди били й куди влучили українські дрони на території Російської Федерації, що важливого в арсеналі Південної Кореї для нашої країни, а також про ситуацію на окремих ділянках фронту

Зміст

Удари по ворогу

У ніч з 20 на 21 червня відбулася чергова масована атака українських дронів по об'єктах на території Російської Федерації. Згідно з відео та даними з відкритих джерел, наші дрони поцілили у низку нафтопереробних заводів рашистів, а також військові об'єкти ворога у Брянській області, на території Краснодарського краю і навіть у Криму.

У Краснодарському краю, де розташований аеродром "Єйськ" та навчальний центр поблизу, здійснено удар дронами. Згодом Генштаб ЗСУ деталізував, що там були уражені місця зберігання та підготовки до використання ударних шахедів, а також навчальні корпуси, пункти управління та зв'язку розрахунків цих безпілотних комплексів. Окрім цього, як повідомив Генеральний штаб, було завдано ударів по радіолокаційних станціях і центрах радіоелектронної розвідки російських загарбників у Брянській області та тимчасово окупованому Криму.

З приводу ударів українських дронів по нафтопереробних заводах, було повідомлення про атаки на чотири російські НПЗ. Нагадаю, що вчора так само українськими далекобійними дронами було завдано ударів по двох нафтобазах на відстані у 300 і 400 км від лінії фронту у Краснодарському краї та Тамбовській області. Загалом йдеться про системну роботу зі знищення об'єктів нафтогазових потужностей противника як один з елементів війни на виснаження.

Співпраця з Південною Кореєю

Також в Україні з'явилась можливість суттєво посилити свої ударні й оборонні можливості внаслідок співпраці з Південною Кореєю. Ми знаємо, що вчора уряд цієї країни анонсував скасування заборони на передачу Україні озброєння у відповідь на союз Російської Федерації та КНДР. Для України Південна Корея є потенційно важливим партнером, який активно просуває озброєння на ринки Європи, погоджується на локалізацію виробництва і здійснює швидкі постачання, а також має зразки зброї радянського виробництва.

Увесь цей потенціал і можливості були до певного часу заблоковані, хоча Київ раніше звертався до Сеула з низкою пропозицій. Зараз можна повернутися до цих пропозицій знову. Насамперед нашу державу цікавить те, що стосується постачання і виробництва боєприпасів: Корея має значні запаси цих арсеналів і має лінії з виготовлення включно з порохами й вибуховою речовиною.

Водночас нас цікавить виготовлення стволів для наших гармат, які ми отримали від закордонних постачальників, їх заміна на нові зараз є нагальною потребою Збройних Сил. Украй перспективними для нас є перемовини, а краще, думаю, ліцензійне виробництво в Україні корейських ракетних систем Chunmoo K230, K239. Це власне такий аналог американського HIMARS, хоча він навіть більш функціональний, бо має три калібри реактивних снарядів з дальністю до 80 км і два типи балістичних ракет на кшталт американських ATACMS з дальністю у 300 км. Польща має контракт на отримання майже трьохсот таких ракетних систем, при чому з долученням своїх підприємств до виготовлення цих систем на території Польщі. Румунія, Швеція і Норвегія також планують їх купити. У цьому сенсі закупівля таких систем для України й локалізації їхнього виробництва вкрай важлива.

Також у Кореї є власні засоби протиповітряної оборони, які також здатні боротися з балістичними ракетами противника. Ці ЗРК постачаються на експорт під назвою L-SAM або Cheongung II - комплекси можуть знищувати ворожі ракети й аеробалістичні цілі на відстані до 80 км, а знищення балістичних ракет відбувається на відстані до 30 км. Тобто це цікава перспективна розробка, яка вже експортується в низку країн.

Також у Сеулі є неліквідні зразки озброєння, мова йде про російську бронетехніку, яка свого часу була передана Росією Південній Кореї за борги. Йдеться про 80 танків Т-80У, 70 BMW3, кілька десятків БТР-80. Щодо передачі цих зразків Україна зверталась у 2022 році, тоді було відмовлено, але зараз їх передача є цілком можливою. Усе це знадобиться на полі бою, якщо Південна Корея не злякається погроз Володимира Путіна, який вже почав лякати Сеул страшними наслідками в разі постачань зброї для України.

Ситуація на полі бою

Зараз ворог на лінії фронту намагається реалізувати стратегію повзучого наступу, який ґрунтується на перевазі противника в особовому складі й значній кількості артилерії внаслідок чого ворог прагне прогризати нашу оборону на кількох напрямках. Використовує  зокрема підтримку авіації з КАБами.

Одна з непростих ділянок - схід Харківської області, де ворог сконцентрував певні сили в напрямку Борової. Там оголошена евакуація дітей, напередодні ворог завдав удар ракетою "Іскандер" по мосту на захід від Борової по річці Оскіл. Ворог зараз намагається виштовхнути українські війська за річку Оскіл по всій лінії від Куп'янська до Кремінної, хоча насправді це навряд чи вдасться, у будь-якому разі ворог робить такі спроби.

Карта бойових дій: Борова-Сватове

Військовослужбовець 77-ї окремої аеромобільної бригади Віктор Петрович розповів, що у напрямку Борової поблизу Новоселівського динаміка атак ворога постійно стабільно висока.

"Останні два місяці наші позиції штурмує ворог, дуже активні штурмові дії, використовує багато техніки - більше ніж 141 одиниця знищена нами тільки на смузі відповідальності бригади. Треба розуміти, що напрямок Борової - це не тільки наша бригада. 141 одиниця техніки - це дуже багато, там і танки Т-72, Т-80 і дуже багато БМП, різні КамАЗи, станція ЗРК Тор М2. Втрати противника за останні півтора місяця в смузі відповідальності нашої бригади становлять 1800 осіб - це загиблі та важко поранені, яких можна ідентифікувати з дрона. Інтенсивність боїв дуже висока і вони продовжують потроху нарощувати й нарощувати інтенсивність, намагаються виснажити нашу оборону, ресурс, намацати слабкі місця десь, можливо, на стиках різних підрозділів і протиснути нас до Осколу", - розповів боєць.

За його словами, російські окупанти застосовують проти Сил оборони багато різноманітної техніки.

"Це бронемашини піхоти, БТРи, прикриваючись танками й танками-сараями. Словом, дуже багато різної техніки використовується і тому дуже багато знищується порівняно з попередніми напрямками на яких була наша бригада. Зокрема через FPV-дрони на які ми збираємо кошти, бо артилерією техніку важко знищити, її можна підірвати мінно-вибуховими загородженнями, але якщо вони знешкодили їх, або навіть вона підірвалася, то можуть забрати цю техніку до себе назад, тому добити її з FPV - це святе діло для того, щоб вороги її не відремонтував і не поставили у стрій знову", - пояснив Віктор Петрович.

Мобілізація військових

Боєць розповів, що у 77-ї окремої аеромобільної бригади є спеціалісти з рекрутингу.

"Намагаємося більше набрати людей вмотивованих, які хочуть потрапити саме в нашу бригаду, тому в нас відкрився і рекрутинговий центр. Якщо у вас є бажання потрапити в хорошу бригаду, то можете долучатися до 77-ї. Наразі в нас справді дуже боєздатна бригада, злагоджені дії і керівництва, і солдат. Лише внаслідок координації і якоїсь військової хитрості вдається стримувати ворога, бо ворог насправді нас переважає в рази", - підсумував військовий.

Технології на фронті

Військовослужбовець сказав, що приблизно 50% дронів постачає  держава, проте часто їх треба підлаштовувати до бойових умов.

"Але динаміка хороша, якщо держава буде і надалі нарощуватися та не розслаблятися - це матиме значний вплив на війну. Ми економимо, бо все-таки це обмежений ресурс. Дуже багато особового складу ворога йде на наші позиції хвилями. Коли ворожі штурмовики підходять ближче до позиції, то артилерією вже вибивати не можна, тому що можна влучити по своїх, а FPV-дрони можуть точково вражати ворога 5-10 м від позиції, а від цього дуже залежить чи втримають цю позицію, чи ні", - пояснив він.

Також 77-ма окрема аеромобільна бригада має технічні засоби,  аби перешкоджати противнику просуватися, зокрема протипіхотні, протитанкові міни.

"Наші інженерні саперні служби співпрацюють з ротою ударних безпілотних комплексів і є рішення, яким чином дистанційно мінувати територію, бо використовувати саперів у сірій зоні - це завжди небезпечно, а дрони, скажімо, не шкода", - наголосив Віктор Петрович.

Нині 77-ма окрема аеромобільна бригада збирає на закупівлю роти ударних безпілотних авіаційних комплексів на загальну суму - пів мільйона гривень.

Теги:
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