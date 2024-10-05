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Головна Спорт Ультрас за Буданова та проблеми збірної України: огляд новин українського спорту за 29 вересня - 5 жовтня
Огляд

Ультрас за Буданова та проблеми збірної України: огляд новин українського спорту за 29 вересня - 5 жовтня

Влад Дідусь
5 жовтня, 2024 субота
17:28
Спорт Сергій Ребров

З 29 вересня по 5 жовтня 2024 року в українському спорті трапилась низка важливих подій: рух ультрас виступили проти можливого звільнення Кирила Буданова, "Динамо" та "Шахтар" програли матчі у єврокубках, а збірна з футзалу поступилась у півфіналі ЧС

Зміст

Бокс: непереможний українець нокаутував американця в 4-му раунді

2 жовтня в Нешвіллі (США) український боксер Владислав Сіренко переміг американця Брендона Кормака технічним нокаутом у 4-му раунді.

Для 29-річного Сіренка цей виграш став 22-м у кар'єрі, важковаговик не зазнав жодної поразки. Також це був третій бій українця після дворічної перерви, пов'язаної з травмою.

Владислав Сіренко

Фото: facebook.com/b1boxing

Олімпійську чемпіонку дискваліфікували через порушення антидопінгових правил

Біатлоністка Віта Семеренко отримала річну дискваліфікацію за порушення антидопінгових правил. Олімпійська чемпіонка-2014 тричі пропустила допінг-тести. 

Відсторонення 38-річної Семеренко триватиме до 20 березня 2025 року. Раніше вона отримувала тимчасове відсторонення.

Віта Семеренко

Фото: Getty Images

Проблеми у збірній України з футболу: Ребров знайшов заміну травмованим Циганкову та Миколенку

Матчі збірної України в жовтні через травми пропустять Віталій Миколенко та Віктор Циганков. Натомість їхні місця у списку викликаних зайняли Андрій Ярмоленко та Олександр Сваток, які напередодні були в резерві.

11 жовтня Україна у Познані прийматиме Грузію у Познані, а 14 жовтня зіграє у Вроцлаві з Чехією.

Склад збірної України

Воротарі: Георгій Бущан ("Динамо" Київ), Анатолій Трубін ("Бенфіка" Лісабон, Португалія), Андрій Лунін ("Реал" Мадрид, Іспанія).

Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (усі — "Шахтар" Донецьк), Олександр Тимчик ("Динамо" Київ), Богдан Михайліченко ("Полісся" Житомир), Ілля Забарний ("Борнмут", Англія), Максим Таловєров (ЛАСК Лінц, Австрія), Олександр Сваток ("Остін", США).

Півзахисники: Микола Шапаренко, Володимир Бражко, Владислав Кабаєв, Олександр Піхальонок, Андрій Ярмоленко (усі — "Динамо" Київ), Тарас Степаненко, Георгій Судаков, Дмитро Криськів, Олександр Зубков (усі — "Шахтар" Донецьк), Олексій Гуцуляк ("Полісся" Житомир), Михайло Мудрик ("Челсі" Лондон, Англія).

Нападники: Артем Довбик ("Рома" Рим, Італія), Роман Яремчук ("Олімпіакос" Пірей, Греція), Владислав Ванат ("Динамо" Київ).

Резервний список: Дмитро Різник, Артем Бондаренко, Данило Сікан (усі — "Шахтар" Донецьк), Олександр Мартинюк ("Олександрія"), Віталій Буяльський ("Динамо" Київ), Олександр Назаренко ("Полісся" Житомир).

Андрій Ярмоленко, збірна України, Євро-2024

Фото: Getty Images

Фʼюрі вилаявся на Усика та його команду напередодні реваншу

Персонально Тайсон Фʼюрі послав Олександра Усика, промоутера Олександра Красюка та менеджера Егіса Клімаса.

"У тебе був шанс, але ти не зміг завершити свою роботу. Помилка. Зараз ти відчуєш гнів загрози. На**й Усика, на**й Клімаса, на**й Красюка. І якщо ти разом з Усиком, то на**й тебе. Циганський король йде за тобою. 21 грудня, я проти всього світу. Майбутній 3-разовий чемпіон у надважкій вазі", – сказав Тайсон Ф’юрі.

На кону другого бою Олександра Усика і Тайсона Фʼюрі стоятимуть пояси WBC (Всесвітньої боксерської ради), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та WBO (Всесвітньої боксерської організації) у суперважкій вазі.

Реванш пройде 21 грудня. Усик і Фʼюрі знову зустрінуться на Kingdom Arena в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Саме тут проходив перший поєдинок боксерів.

Тайсон Фʼюрі

Фото: Getty Images

Помер український футболіст, експрезидент ФФУ Анатолій Коньков

На 76-му році життя помер колишній президент Федерації футболу України та головний тренер національної команди Анатолій Коньков. Деталі не розголошуються.

Під час ігрової кар'єри він виступав за краматорський "Авангард", донецький "Шахтар" та київське "Динамо", у складі якого у 1975 році став володарем Кубка кубків та Суперкубка УЄФА. Анатолій Коньков є чотириразовим чемпіоном СРСР та володарем кубка країни. У складі союзної збірної став віцечемпіоном Європи-1972 та бронзовим призером Олімпіади-1976. 

Коньков тренував "Таврію", "Шахтар", російський "Зеніт", "Миколаїв", алчевську "Сталь", азербайджанський "Інтер", молодіжну та національну збірну Україну, яку очолював у 1995 році у кваліфікації Євро-1996. 

З 2012 до 2015 року був президентом Федерації футболу України (зараз Українська асоціація футболу).  

Анатолій Коньков

Фото: Getty Images

Україна програла Бразилії у півфіналі ЧС з футзалу, але є шанс на бронзу

Матч Україна - Бразилія у півфіналі ЧС закінчився поразкою нашої збірної з рахунком 2:3.

Наприкінці першого тайму Ігор Чернявський вивів збірну України вперед, але на старті другої половини зустрічі наші футзалісти пропустили два мʼячі.

Ситуацію на 29-й хвилині виправив Ігор Корсун. Проте на 36-й хвилині Бразилія отримала право пробити пенальті, який реалізував Дієго.

У фіналі чемпіонату світу Бразилія зіграє проти Аргентини. Україна ж побореться за третє місце з Францією. Матч за бронзу пройде 6 жовтня.

Збірна України, футзал

Фото: Getty Images

Футбольні ультрас виступили проти можливого звільнення Буданова

Рух футбольних вболівальників висловив негативну думку щодо інформації про можливе звільнення Кирила Буданова з посади начальника ГУР Міноборони України.

Представники ультрас відзначають вдалу роботу української розвідки під час повномасштабної війни, зокрема безпосередньо діяльність Кирила Буданова. Вболівальники наголошують, що їм "неприємні політичні інтриги". 

Під листом підписались ультрас "Шахтаря", "Динамо", "Карпат", "Металіста", "Чорноморця", "Таврії", "Вереса", "Зорі", "Таврії", "Севастополя", "Миколаєва", "Прикарпаття", "Дніпра", "Ворскли", "Кристала", "Полісся", "Металургу", "Кривбасу", "Волині", "Ниви", "Буковини", "Олександрії" та інших клубів.

Вболівальник збірної України, фанати

Фото: Getty Images

Єврокубки: невдачі "Динамо" та "Шахтаря"

У середу, 2 жовтня, донецький "Шахтар" розгромно поступився італійській "Аталанті" у 2-му турі основного раунду Ліги чемпіонів. Матч закінчився з рахунком 0:3 на користь італійців. Голи у ворота донецької команди забили Берат Гімшіті, Адемола Лукман і Рауль Белланова.

"Шахтар" після 2-х матчів має 1 бал і перебуває на 25-й позиції в турнірній таблиці ЛЧ. 

"Динамо" також не може похизуватись вдалими результатами на євроарені. Кияни з рахунком 0:2 програли німецькому "Гоффенгайму" у 2-му турі основного раунду Ліги Європи. Чех Адам Гложек оформив дубль у ворота українців.

Після 2-го туру "Динамо" займає у турнірній таблиці 35 позицію. Нижче лише турецький "Бешикташ".

Микола Шапаренко (праворуч), Гоффенгайм - Динамо

Фото: Getty Images

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