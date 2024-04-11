У Росії збільшився арсенал засобів для ударів по українських об'єктах. Колонка Сергія Згурця

Масований удар РФ 11 квітня

В ніч на 11 квітня Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні. Усього було використано 82 ракети повітряного і наземного базування, а також ударні дрони типу "Шахед".

З 20 крилатих ракет силами ППО було збито 16. Із 40 БПЛА типу Shahed-131/136 було збито 39. Також в результаті протиповітряного бою, українською стороною було знищено 2 керовані авіаційні ракети Х-59. Противником було випущено 6 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" та 12 зенітних керованих ракет С-300. Ці ракети сили ППО не можуть збивати, з огляду на обмеженість засобів, які здатні боротися з балістичними ракетами ворога.

Втрата Трипільської ТЕС

Основними цілями противника в Україні були об'єкти критичної інфраструктури. Зокрема, йдеться про енергооб'єкти в Харківській, Запорізькій, Львівській і Київській областях. У ПАТ "Центренерго" повідомили, що ударом РФ повністю знищено Трипільську ТЕС в Київській області. Внаслідок влучань виникла пожежа в турбінному цеху.

Нещодавно з'явилися нові подробиці, чим саме противник завдав удару по цьому важливому енергооб'єкту. Судячи з уламків поблизу і на самій ТЕС, ворог використав крилату ракету Х-69. Про це повідомляють наші джерела. Поки що офіційної інформації про це немає, але джерела достовірні. Таку ракету, як Х-69, противник використовував по Київській області на початку лютого цього року. Київський інститут судмедекспертиз проводив розслідування і детально аналізував цю ракету. Вона є своєрідною версією ракети Х-59.

Раніше ми оцінювали, що дальність цієї ракети, яка запускається з винищувачів типу Су-34, бомбардувальників Су-35, становить приблизно 290-300 км. Є підозра, що ця ракета запускалася з лінії бойового зіткнення, цими ж російськими винищувачами. Але відстань до Трипільської ТЕС приблизно 400 км. Фактично, це дозвукова крилата ракета, яка була випущена з російських літаків. Це говорить про те, що у ворога збільшився арсенал засобів ударів по українських об'єктах. Йдеться не лише про ракети Х-101, які були збиті ППО. Тепер треба боротися з ракетами типу Х-69. У звіті Повітряних сил говориться, що було збито дві ракети Х-59, але крайня інформація говорить про те, що ворог також використовував ракету Х-69 - модернізовану версію Х-59. Тому сьогодні питання появи в ЗСУ більше ЗРК Patriot є дійсно нагальним.

Новітній танк із "цар-РЕБом" та втрати РФ у техніці

Ярослав Філімонов, СЕО та співвласник компанії "Квертус", каже, що майстерність українських спеціалістів, які працюють з дронами, росте. Вони навчаються вражати техніку, особовий склад РФ, навіть попри дію засобів радіоелектронної боротьби. Про це якраз свідчить "цар-РЕБ", використаний на російському танку. Окупанти розуміють, що їхні засоби не працюють і намагаються навантажити все що можуть на танки, аби хоч якось це спрацювало. Ворог теж бачить, що ініціатива в засобах радіоелектронної боротьби - дуже важлива річ. Тому вони шукають способи, варіанти, комбінації з різних засобів, щоб захистити свою техніку. Адже втрати техніки РФ, мабуть, в чотири рази перевищують втрати ЗСУ. За словами Філімонова, такі нагромадження - черговий експеримент, який противник застосовує, щоб знайти дієве рішення, яке б їх уберегло від українських дронів. Але скоріш за все їм цього зробити не вдасться.

Українські засоби РЕБ

Компанія "Квертус" розробляє цілу лінійку засобів РЕБ, від окопного до купольного. За словами співвласника компанії, сьогодні найбільш популярним сегментом серед замовників є той, від якого найбільше страждають українські бійці на передовій, зокрема fpv-дрони-камікадзе. Вони набирають активності у використанні ще від минулого року. Зраз fpv-дронів у ворога дуже багато. Відповідно, вони використовують їх, не рахуючи. За його словами, росіяни вражають ними техніку, особовий склад, намагаючись поцілити хоч би в одну людину. Тому захист бійців, в першу чергу на полі бою, зараз дуже актуальний.

Філімонов зазначив, що ворог вражає не тільки бійців, особовий склад і броньовану техніку, а також техніку, яка будує фортифікаційні споруди. Також ціллю противника є цивільна інфраструктура. Тому основне завдання команди сьогодні - захищати від fpv-дронів-камікадзе будь-які позиції, техніку, окопи, польові шпиталі тощо.

Мабуть 80% продукції, яку компанія відвантажує, купується або державою, або військовими частинами, яким виділяють на це кошти. Під державою Філімонов має на увазі всі існуючі силові структури, включно зі ЗСУ. Також 20% - це благодійні фонди, волонтери та бізнес. Тому, як бачимо, держава на сьогоднішній момент суттєво включилася в забезпечення військових засобами радіоелектронної боротьби та розвідки.

Загроза від російських "ланцетів"

Співвласник компанії "Квертус" каже, що зараз проти "ланцетів" все ще найефективнішим засобом є фізичне знищення. Дуже складно радіоелектронною перешкодою подавити "ланцет". Але компанія працює над цим рішенням, шукає варіанти, тестує різні способи подавляння. Тобто про це ніхто не забуває, каже Філімонов. Однак, за його словами, fpv-дрони-камікадзе сьогодні завдають значно більше вражень, ніж "ланцети". Оскільки fpv-дрони дешевші, їх набагато більше.