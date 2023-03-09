"Авіапрорив на Азовсталь": вийшов перший фільм із документальної трилогії Артема Шевченка про ГУР
У четвер 9 березня відбулася прем'єра першого із документальної трилогії Артема Шевченка про ГУР "Воєнна розвідка України: на морі, у небі, на землі"
Про це інформує Головне управління розвідки МОУ.
"Перша стрічка з документальної трилогії Артема Шевченка "Воєнна розвідка України: на морі, у небі, на землі". У фільмі розкриваються невідомі деталі унікальної повітряно-десантної спецоперації ГУР в оточеному ворогом Маріуполі. 7 бойових вильотів до міста Марії: кожен - як останній", - пише пресслужба.
Після виходу захисників Маріуполя з металургійного комбінату "Азовсталь" стало відомо про операцію української розвідки. Пілоти ЗСУ та спецпризначенці ГУР здійснили сім вильотів на завод. Завдяки цьому бійці змогли отримувати ліки, прибули медики, боєприпаси та зброя, а також відбувалися евакуації поранених та загиблих.
Героїчним подіям присвятили фільм "Авіапрорив на Азовсталь. Небо".
"Фільм про звитягу і ризик, мудрість і хитрощі, і про безмежну любов до неба, до життя, до України", - наголошують в пресслужбі.
- 7 лютого повідомлялося, що прем'єра документальної стрічки "Не залишай мене позаду: історії виживання молодих українців" відбудеться на MTV 21 лютого і буде присвячена життю українських підлітків під час війни.
- 13 лютого стало відомо, що дебютна повнометражна стрічка Максима Наконечного "Бачення метелика" вийде в український кінотеатрах 6 квітня.
- Раніше повідомлялося, що в Україні завершили роботу над документальним проєктом про участь військовослужбовців ГУР МОУ в авіапрориві на Азовсталі, битві за острів Зміїний та контрнаступі на Харківщині.
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