Про це інформує Головне управління розвідки МОУ.

"Перша стрічка з документальної трилогії Артема Шевченка "Воєнна розвідка України: на морі, у небі, на землі". У фільмі розкриваються невідомі деталі унікальної повітряно-десантної спецоперації ГУР в оточеному ворогом Маріуполі. 7 бойових вильотів до міста Марії: кожен - як останній", - пише пресслужба.

Після виходу захисників Маріуполя з металургійного комбінату "Азовсталь" стало відомо про операцію української розвідки. Пілоти ЗСУ та спецпризначенці ГУР здійснили сім вильотів на завод. Завдяки цьому бійці змогли отримувати ліки, прибули медики, боєприпаси та зброя, а також відбувалися евакуації поранених та загиблих.

Героїчним подіям присвятили фільм "Авіапрорив на Азовсталь. Небо".

"Фільм про звитягу і ризик, мудрість і хитрощі, і про безмежну любов до неба, до життя, до України", - наголошують в пресслужбі.