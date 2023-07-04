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Авіаудари та сотні солдат: Ізраїль продовжує спецоперацію в Палестині

4 липня, 2023 вiвторок
02:00
Світ Газа, Ізраїль завдає авіаударів

Ізраїльські війська проводять найбільшу з 2002 року воєнну операцію в окупованому місті Дженіні на Західному березі річки Йордан, внаслідок якої вже загинули щонайменше 8 осіб і ще близько 80 отримали поранення

Про це повідомляє CNN.

У своїй заяві Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) повідомила, що розпочала широкомасштабну контртерористичну операцію, завдавши удару по "терористичній інфраструктурі".

У ЦАХАЛ пояснили, що обстріляли оперативний командний центр табору в Дженіні та бойовиків "Бригади Дженіна" – палестинського бойового угруповання, пов'язаного з "Ісламським джихадом".

ЦАХАЛ завдав щонайменше 10 авіаударів, сотні солдатів атакували центр "командування і управління" бойовиків, а також об'єкти з виробництва зброї та вибухових речовин.

"Оперативний командний центр також служив передовим пунктом спостереження й розвідки, місцем, де озброєні терористи збиралися до і після терористичної діяльності", – заявили в ЦАХАЛ. За даними ізраїльських військових, табір був "місцем зберігання зброї і вибухівки" і "центром координації та зв'язку між терористами".

"Крім того, командний центр надавав притулок розшукуваним особам, причетним до здійснення терактів у останні місяці в цьому районі", – йдеться в повідомленні.

Пізніше в понеділок літак ЦАХАЛ завдав удару поблизу мечеті "з метою усунення загрози", проте військові не уточнили, у чому вона полягала.

У відповідь на напади "Хамас" закликав бойовиків на Західному березі річки Йордан і в Єрусалимі завдати удару по Ізраїлю "всіма доступними засобами", йдеться в заяві його військового крила.

Палестинський "Ісламський джихад" заявив, що "виконає свій обов'язок" і зупинить "різанину" в Дженіні.

Також зазначається, що ізраїльські сили не допустили до Дженіна екіпажі Червоного Півмісяця.

Бригадам швидкої допомоги вдалося евакуювати лише частину поранених. За даними Міністерства охорони здоров'я Палестини, серед загиблих – п'ятеро підлітків.

Ізраїльське армійське радіо назвало вісьмох загиблих "бойовиками", проте жодне з бойових угруповань поки що не заявило про належність загиблих до своїх лав.

Президент Палестинської автономії Махмуд Аббас назвав операцію Ізраїлю "новим воєнним злочином".

Єгипет також засудив ізраїльське вторгнення, назвавши його актом агресії.

Спеціальний координатор ООН з близькосхідного мирного процесу Тор Веннесланд зазначив, що перебуває в прямому контакті з усіма сторонами з метою термінової деескалації ситуації у Дженіні й забезпечення гуманітарного доступу.

Директор Близькосхідного агентства ООН з допомоги біженцям і організації робіт на Західному березі річки Йордан Адам Булукос наголосив, що ізраїльська операція і відповідь "озброєних суб'єктів" у Дженіні мають "трагічні наслідки" для палестинських біженців.

Білий дім також уважно стежить за ситуацією в Ізраїлі, повідомив речник Ради національної безпеки США.

"Ми підтримуємо безпеку Ізраїлю і його право захищати свій народ від "Хамасу", палестинського "Ісламського джихаду" та інших терористичних угрупувань", – зазначив він.

Ввечері в понеділок операція тривала, ізраїльські військові заявили, що вони продовжують вести перестрілки з озброєними бойовиками, у тому числі в мечеті.

  • Нагадаємо, 9 травня Ізраїль ліквідував кількох командирів Ісламського джихаду в Секторі Газа.
  • 11 травня Ізраїль зазнав масованої ракетної атаки з боку Сектора Газа, у відповідь на яку завдав по ХАМАС "найсильнішого удару", який вони коли-небудь знали. Того ж дня Ізраїль ліквідував керівника ракетних військ Ісламського джихаду Алі Галі та його заступника Ахмеда Абу Дакки.
  • Згодом прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу привітав дії сил безпеки країни під час нещодавнього конфлікту з терористичним угрупуванням в секторі Газа, заявивши про ліквідацію верхівки "Ісламського джихаду".
  • 29 травня ізраїльські бойові літаки обстріляли кілька військових об’єктів поблизу столиці Сирії Дамаска.
  • У ніч на 3 липня Ізраїль розпочав масштабну військову операцію в палестинському таборі в Дженіні на Західному березі річки Йордан.

Ізраїль
Палестина
Військові новини
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