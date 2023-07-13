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Бахмут виконав функцію захисту всього неокупованого Донбасу, - депутат Дружківської міськради Довбня

13 липня, 2023 четвер
18:58
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Бахмут виконав станом на зараз функцію захисту всього неокупованого Донбасу - це стосується міст Дружківка, Краматорськ, Слов'янськ, Костянтинівка

Про це в ефірі Еспресо заявив депутат Дружківської міської ради Микола Довбня.

"Боротьба йде в основному біля Бахмута і це фортеця. Бахмут виконав станом на зараз функцію захисту всього неокупованого Донбасу - Дружківка, Краматорськ, Слов'янськ, Костянтинівка. Чому це сталося? Бо втримався Часів Яр - вершина з якої іде весь обстріл. Звісно, як тільки ми оточимо Бахмут і все виведеться мова буде йти далі, щоб відновлювати - починати будувати. Я впевнений, що ми почнемо будувати", - вважає Довбня.

Що відомо про український контрнаступ

4 червня на південному фронті України почався контрнаступ ЗСУ, який продовжив серію наступальних акцій під Бахмутом та на Білгородщині.

24 червня Сили оборони України офіційно підтвердили звільнення територій під Красногорівкою у Донецькій області, які були під контролем окупантів з 2014 року.

Вранці 3 липня Ганна Маляр повідомила, що за минулий тиждень українські військові звільнили близько 38 кв. км територій. 

4 липня писалося, що українські військові просуваються на південному фланзі довкола Бахмута на Донеччині та на півдні.

Упродовж 6 липня ЗСУ просувалися і закріплювалися на позиціях на трьох напрямках - Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському, натомість на Куп'янському продовжили тримати оборону.

7 липня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що Сили оборони просуваються на флангах Бахмута і перемелюють ворога на півдні – співвідношення втрат в армії РФ більше у більше, як п'ять разів. Того ж дня українські військові досягли тактично значних успіхів у районі Бахмута. Водночас продовжили контрнаступ щонайменше на трьох інших напрямках фронту.  

10 липня командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський наголосив, що Бахмут перебуває під вогневим контролем українських Сил оборони. А Генштаб ЗСУ наголошував: від початку контрнаступу ЗСУ звільнили 169 км² української землі на Мелітопольському та Бердянському напрямках - площа співмірна з розмірами Одеси. На Бахмутському напрямку Сили оборони повернули 24 км² українських територій.

12 липня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що Сили оборони стримують наступ військ РФ на Сході, просуваються на флангах Бахмута та знищують ворога на Півдні

Краматорськ
Донеччина
Слов'янськ
Бахмут
Військові новини
Війна на Донбасі
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