Про це в ефірі Еспресо заявив депутат Дружківської міської ради Микола Довбня.

"Боротьба йде в основному біля Бахмута і це фортеця. Бахмут виконав станом на зараз функцію захисту всього неокупованого Донбасу - Дружківка, Краматорськ, Слов'янськ, Костянтинівка. Чому це сталося? Бо втримався Часів Яр - вершина з якої іде весь обстріл. Звісно, як тільки ми оточимо Бахмут і все виведеться мова буде йти далі, щоб відновлювати - починати будувати. Я впевнений, що ми почнемо будувати", - вважає Довбня.

Що відомо про український контрнаступ

4 червня на південному фронті України почався контрнаступ ЗСУ, який продовжив серію наступальних акцій під Бахмутом та на Білгородщині.

24 червня Сили оборони України офіційно підтвердили звільнення територій під Красногорівкою у Донецькій області, які були під контролем окупантів з 2014 року.

Вранці 3 липня Ганна Маляр повідомила, що за минулий тиждень українські військові звільнили близько 38 кв. км територій.

4 липня писалося, що українські військові просуваються на південному фланзі довкола Бахмута на Донеччині та на півдні.

Упродовж 6 липня ЗСУ просувалися і закріплювалися на позиціях на трьох напрямках - Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському, натомість на Куп'янському продовжили тримати оборону.

7 липня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що Сили оборони просуваються на флангах Бахмута і перемелюють ворога на півдні – співвідношення втрат в армії РФ більше у більше, як п'ять разів. Того ж дня українські військові досягли тактично значних успіхів у районі Бахмута. Водночас продовжили контрнаступ щонайменше на трьох інших напрямках фронту.

10 липня командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський наголосив, що Бахмут перебуває під вогневим контролем українських Сил оборони. А Генштаб ЗСУ наголошував: від початку контрнаступу ЗСУ звільнили 169 км² української землі на Мелітопольському та Бердянському напрямках - площа співмірна з розмірами Одеси. На Бахмутському напрямку Сили оборони повернули 24 км² українських територій.

12 липня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що Сили оборони стримують наступ військ РФ на Сході, просуваються на флангах Бахмута та знищують ворога на Півдні