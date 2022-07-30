"Баварія" забила 5 голів і здобула Суперкубок Німеччини
Ввечері 30 липня мюнхенська "Баварія" перемогла "Лейпциг" у матчі за Суперкубок Німеччини
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч "Баварії" і "Лейпцига" закінчився перемогою мюнхенців з рахунком 5:3. Голами за чемпіонів Німеччини відзначились Джамал Мусіала, Садіо Мане, Бенжамен Павар, Серж Гнабрі та Лерой Сане.
У "Лейпцигу" забили Марсель Гальстенберг, Крістофер Нкунку, який відзначився з пенальті, та Дані Ольмо.
Суперкубок Німеччини
30 липня
"Лейпциг" - "Баварія" 3:5
Голи: Гальстенберг, 60, Нкунку, 77 (пен.), Ольмо, 89 - Мусіала, 14, Мане, 31, Павар, 45, Гнабрі, 66, Сане, 90+8
- Сьогодні, 30 липня, у матчі за Суперкубок Англії з футболу "Ліверпуль" виявився сильнішим за "Манчестер Сіті".
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