Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч "Баварії" і "Лейпцига" закінчився перемогою мюнхенців з рахунком 5:3. Голами за чемпіонів Німеччини відзначились Джамал Мусіала, Садіо Мане, Бенжамен Павар, Серж Гнабрі та Лерой Сане.

У "Лейпцигу" забили Марсель Гальстенберг, Крістофер Нкунку, який відзначився з пенальті, та Дані Ольмо.

Суперкубок Німеччини

30 липня

"Лейпциг" - "Баварія" 3:5

Голи: Гальстенберг, 60, Нкунку, 77 (пен.), Ольмо, 89 - Мусіала, 14, Мане, 31, Павар, 45, Гнабрі, 66, Сане, 90+8

Сьогодні, 30 липня, у матчі за Суперкубок Англії з футболу "Ліверпуль" виявився сильнішим за "Манчестер Сіті".

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