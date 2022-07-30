"Ліверпуль" переміг "Манчестер Сіті" в матчі за Суперкубок Англії
Сьогодні, 30 липня, у матчі за Суперкубок Англії з футболу "Ліверпуль" виявився сильнішим за "Манчестер Сіті"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч "Ліверпуль" - "Ман Сіті" закінчився з рахунком 3:1. На 21-й хвилині перший гол забив Трент Александер-Арнольд. На 70-й хвилині Хуліан Альварес зрівняв ситуацію на полі.
Але найцікавіше сталось наприкінці зустрічі. "Ліверпулю" вдалось двічі вразити ворота Едерсона. На 83-й хвилині забив Мохамед Салах з пенальті, а на 4-й компенсованій хвилині свій дебютний гол забив Дарвін Нуньєс.
Суперкубок Англії
30 липня
"Ліверпуль" - "Манчестер Сіті" - 3:1
Голи: Александер-Арнольд, 21, Салах, 83 (пен.), Нуньєс, 90+4 - Альварес, 70
- 22 липня лондонський "Арсенал" оголосив про перехід Олександра Зінченка з "Манчестер Сіті".
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