"Ліверпуль" переміг "Манчестер Сіті" в матчі за Суперкубок Англії

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч "Ліверпуль" - "Ман Сіті" закінчився з рахунком 3:1. На 21-й хвилині перший гол забив Трент Александер-Арнольд. На 70-й хвилині Хуліан Альварес зрівняв ситуацію на полі.

Але найцікавіше сталось наприкінці зустрічі. "Ліверпулю" вдалось двічі вразити ворота Едерсона. На 83-й хвилині забив Мохамед Салах з пенальті, а на 4-й компенсованій хвилині свій дебютний гол забив Дарвін Нуньєс.

Суперкубок Англії

30 липня

"Ліверпуль" - "Манчестер Сіті" - 3:1

Голи: Александер-Арнольд, 21, Салах, 83 (пен.), Нуньєс, 90+4 - Альварес, 70

22 липня лондонський "Арсенал" оголосив про перехід Олександра Зінченка з "Манчестер Сіті".

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