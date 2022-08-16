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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією "Бавовни" в Криму буде більше. Дипломатичної деокупації півострова вже не буде, - дипломат Огризко
Ексклюзив

"Бавовни" в Криму буде більше. Дипломатичної деокупації півострова вже не буде, - дипломат Огризко

16 серпня, 2022 вiвторок
14:20
війна з Росією Вибухи в Криму

Дипломат Володимир Огризко вважає, що удари по військовим обʼєктах росіян в окупованому Криму будуть тільки збільшуватись

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".

"В Росії розраховували на те, що припинивши на якомусь етапі активну фазу війни, ми погодимось на невизначений статус Криму. Вони розраховували, що статус Криму будуть визначати протягом кількох десятків років. В цьому розумінні робота Кримської платформи на деокупацію Криму є дуже важливою. Проте зараз вже обставини змінились. І жодна з країн, яка братиме участь в платформі, жодним чином не коментуватиме ситуацію, яка зараз відбувається в Криму", - пояснив Огризко.

Дипломат наголосив, що кількість вибухів на російських військових складах в окупованому Криму будуть тільки збільшуватись.

"В Криму зараз весь час десь кидаються недопалки. Не вміють росіяни дотримуватись правил безпеки на важливих військових обʼєктах і вони вибухають. Я думаю, що таких вибухів буде дуже багато. І мені дуже до вподоби така тактика. Всім росіянам, які затримались в окупованому Криму потрібно згадувати шлях назад до Росії. Бо зараз вибухають склади на півночі та сході Криму, проте зовсім скоро і південніше будуть знищуватись військові склади. Росіян будуть витісняти з Криму назад до себе в Сибір. Однак, на мою думку, проведення Кримської платформи цього року ще є актуальним", - додав він.

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Україна
Крим
російська армія
ЗСУ
окупанти
Кримський міст
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2022, вiвторок
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