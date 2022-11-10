Байден натякнув, що варто придивитися до зв’язків Маска з іншими країнами
Зв’язки Ілона Маска з іншими країнами "варті того, щоб до них придивитися"
Про це президент США Джо Байден заявив на пресконференції в Білому домі, повідомляє Bloomberg.
"Я думаю, що співпраця Ілона Маска і технічні відносини з іншими країнами заслуговують на увагу. Незалежно від того, чи робить він щось недоречне – я не натякаю на це. Я вважаю, що варто до них [зв’язків] придивитися. Але це все, що я скажу", - сказав він.
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