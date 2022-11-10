Байден натякнув, що варто придивитися до зв’язків Маска з іншими країнами

Про це президент США Джо Байден заявив на пресконференції в Білому домі, повідомляє Bloomberg.

"Я думаю, що співпраця Ілона Маска і технічні відносини з іншими країнами заслуговують на увагу. Незалежно від того, чи робить він щось недоречне – я не натякаю на це. Я вважаю, що варто до них [зв’язків] придивитися. Але це все, що я скажу", - сказав він.

3 жовтня у твіттері Ілона Маска з'явилася серія провокаційних твітів із планом з досягнення миру в Україні. Серед пунктів плану були пропозиції провести повторний "референдум" на тимчасово окупованих територіях України і віддати Росії Крим.

14 жовтня SpaceX повідомила Пентагону, що відмовляється фінансувати служби супутникового зв'язку Starlink в Україні через великі збитки, які несе компанія.

21 жовтня стало відомо, що в адміністрації Байдена обговорюють можливість перевірки деяких підприємств Ілона Маска з точки зору національної безпеки після його заяв щодо України.

24 жовтня Маск заявив, що Starlink працюватиме в Україні, навіть якщо Пентагон відмовиться його фінансувати.