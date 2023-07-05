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Байден обговорив з Шольцом підготовку до саміту НАТО

5 липня, 2023 середа
00:06
Світ Джо Байден

Президент США Джо Байден провів телефонну розмову Олафом Шольцом та обговорив з канцлером Німеччини підготовку до саміту НАТО у Вільнюсі

Про це повідомляє Білий дім.   

Розмова відбулася 4 липня, коли у США відзначається День незалежності. 

"Джо Байден та Олаф Шольц обговорили підготовку до саміту НАТО, який відбудеться у Вільнюсі. Вони поспілкувалися про низку питань, які лідери розглянуть на саміті, зокрема шляхи подальшого зміцнення Альянсу, і сподіваються продовжити ці розмови з членами Альянсу в Литві", - йдеться у повідомленні адміністрації президента США. 

Крім цього, Шольц привітав президента США та американський народ з Днем незалежності.

Що відомо про вступ України до НАТО й очікування від Вільнюського саміту Альянсу

11-12 липня відбудеться саміт країн НАТО у Вільнюсі. На ньому Україна очікує конкретних рішень щодо свого шляху до вступу в Альянс. 23 травня посол України в НАТО Наталія Галібаренко розповіла, що в контексті майбутнього саміту НАТО у Вільнюсі Україна готує два пакети співпраці - політичний та практичний, які запропонує для обговорення.

Своєю чергою очільник МЗС Дмитро Кулеба 30 травня озвучив три кроки для успіху Вільнюського саміту: "Посилити інституційні зв'язки та допомогу між Україною та НАТО. Зробити крок до членства України в НАТО. Надати гарантії безпеки на шляху України до НАТО". 

10 червня заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов висловив переконання, що липневий саміт НАТО у Вільнюсі зафіксує алгоритм вступу країни до НАТО. Згодом генсек НАТО Столтенберг заявив, що Україна однозначно стане членом Альянсу, але точні дати вступу назвати неможливо, поки країна перебуває в стані війни.

15 червня Європарламент 425 голосами за ухвалив резолюцію із закликом запросити Україну до НАТО. Наступного дня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав Столтенберга відмовитися від ПДЧ при вступі України до НАТО.

Натомість президент США Джо Байден повідомив, що він не проти прибрати етап ПДЧ для вступу України до НАТО. Це означатиме певне полегшення процедури приєднання.

Пізніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна є ключовою частиною оборони Європи, й закликав союзників запросити країну до НАТО. Вже 27 червня він зауважив, що Україна має всі підстави, щоб отримати політичне запрошення до НАТО на саміті у Вільнюсі. А міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі запевнив, що країна надасть підтримку Україні для вступу до Альянсу за спрощеною процедурою.

28 червня Зеленський під час виступу в парламенті з нагоди Дня Конституції запропонував на обговорення п'ять пунктів Української доктрини, яка передбачає, що майбутнє України в Європейському Союзі та НАТО.

Посол США в НАТО Джуліанна Сміт 30 червня заявила, що країни-члени Північноатлантичного альянсу близькі до консенсусу щодо вступу України до НАТО без ПДЧ.

Президент України Володимир Зеленський у інтерв'ю CNN зазначив, що для України надзвичайно важливе офіційне запрошення в НАТО. Він звернувся до американського лідера Джо Байдена із закликом зробити це.

4 липня президент Литви Гітанас Науседа закликав союзників по НАТО запропонувати Україні спрощений вступ до Альянсу на саміті у Вільнюсі, щоб підвищити ефективність українців на полі бою. Його попередниця на цій посаді Даля Грибаускайте розкритикувала обережні настрої перед майбутнім самітом НАТО у Вільнюсі щодо питання України. Вона наголосила: якщо Україні не запропонують членство в НАТО – це стане помилкою.

Німеччина
Джо Байден
саміт НАТО
США
вступ до НАТО
Олаф Шольц
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