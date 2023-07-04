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Якщо Україні не запропонують членство в НАТО - це стане помилкою, - експрезидентка Литви Грибаускайте

4 липня, 2023 вiвторок
13:43
Світ Даля Грибаускайте

Колишня президентка Литви Даля Грибаускайте розкритикувала обережні настрої перед майбутнім самітом НАТО у Вільнюсі щодо питання членства України

Про це вона заявила на конференції у Вільнюському університеті, повідомляє LRT.

Грибаускайте зазначила, що якщо Україні прямо не запропонують членство в Альянсі, а натомість запропонують підтримку у заявах, це стане помилкою.

"Знову ж таки, це буде помилкою. Ми знову не зможемо стримати Росію", – зазначила вона.

Окрім цього, відомо, що експрезидентка вважає, що зараз Захід все ще живе в зовсім "іншому часі" на відміну від РФ, яка мобілізувала все своє суспільство і промисловість на війну проти України.

"Ми не змогли стримати Росію, ми не змогли утримати Росію від війни. Ми все ще не можемо пояснити людям, що потрібно робити. Ми досі не змогли озброїти (українців, - ред.) так, щоб вони могли завдати удару у відповідь", – підкреслила Грибаускайте.

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Вона нагадала, що після російської окупації Криму у 2014 році балтійські політики попереджали західних лідерів про загрозу з боку Росії, але реакції не було.

"З нас сміялися, нас критикували та нас не чули. Тепер, коли ми зустрічаємося з лідерами, колишніми лідерами, вони скаржаться і кажуть, що ми мали рацію. Але чому нас не слухають зараз? Знову нас чують, але не слухають", – додала Грибаускайте.

Що відомо про вступ України до НАТО

11-12 липня відбудеться саміт країн НАТО у Вільнюсі. На ньому Україна очікує конкретних рішень щодо свого шляху до вступу в Альянс. 23 травня посол України в НАТО Наталія Галібаренко розповіла, що в контексті майбутнього саміту НАТО у Вільнюсі Україна готує два пакети співпраці - політичний та практичний, які запропонує для обговорення.

Своєю чергою очільник МЗС Дмитро Кулеба 30 травня озвучив три кроки для успіху Вільнюського саміту: "Посилити інституційні зв'язки та допомогу між Україною та НАТО. Зробити крок до членства України в НАТО. Надати гарантії безпеки на шляху України до НАТО". 

10 червня заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов висловив переконання, що липневий саміт НАТО у Вільнюсі зафіксує алгоритм вступу країни до НАТО. Згодом генсек НАТО Столтенберг заявив, що Україна однозначно стане членом Альянсу, але точні дати вступу назвати неможливо, поки країна перебуває в стані війни.

15 червня Європарламент 425 голосами за ухвалив резолюцію із закликом запросити Україну до НАТО. Наступного дня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав Столтенберга відмовитися від ПДЧ при вступі України до НАТО.

Натомість президент США Джо Байден повідомив, що він не проти прибрати етап ПДЧ для вступу України до НАТО. Це означатиме певне полегшення процедури приєднання.

Пізніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна є ключовою частиною оборони Європи, й закликав союзників запросити країну до НАТО. Вже 27 червня він зауважив, що Україна має всі підстави, щоб отримати політичне запрошення до НАТО на саміті у Вільнюсі.

А міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі запевнив, що країна надасть підтримку Україні для вступу до Альянсу за спрощеною процедурою.

28 червня Зеленський під час виступу в парламенті з нагоди Дня Конституції запропонував на обговорення п'ять пунктів Української доктрини, яка передбачає, що майбутнє України в Європейському Союзі та НАТО.

Посол США в НАТО Джуліанна Сміт 30 червня заявила, що країни-члени Північноатлантичного альянсу близькі до консенсусу щодо вступу України до НАТО без ПДЧ.

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