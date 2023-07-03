Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Рішення щодо вступу України до НАТО прийматиметься на наступному ювілейному саміті Альянсу у Вашингтоні, - Чалий
Ексклюзив

Рішення щодо вступу України до НАТО прийматиметься на наступному ювілейному саміті Альянсу у Вашингтоні, - Чалий

3 липня, 2023 понедiлок
21:46
Війна з Росією Валерій Чалий

Вступ до НАТО означатиме, що Україна розподіляє відповідальність за європейську безпеку з іншими країнами

Таку думку висловив дипломат надзвичайний і повноважний посол України у США (2015-2019) Валерій Чалий в етері програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".

"Вступ України до НАТО означатиме, що ми розподіляємо відповідальність за європейську безпеку з іншими країнами. Україна не повинна самотужки весь час тримати цю оборону. Нам потрібно бути разом в Альянсі. Ключові рішення щодо вступу України до НАТО будуть прийматися у Вашингтоні наступного року, на ювілейному саміті НАТО", - припустив Чалий.

За словами дипломата, на саміті НАТО у Вільнюсі має пролунати заява про надання Україні далекобійної зброї.

"Від саміту у Вільнюсі я очікую заяву про надання ракет ATACMS й інших далекобійних ракет. Також має бути сигнал керівництву Росії, що шантаж Кремля не здійснився, і що Україна буде у НАТО в конкретному форматі. Не готові зараз про це сказати, перекиньте цей місток на Вашингтон й зніміть усі питання: формули, гарантії безпеки перехідних періодів, алгоритми - це все потрібно залишити в минулому. Зараз питання стоїть руба - або так, або ні", - наголосив Чалий.

Що відомо про вступ України до НАТО

11-12 липня відбудеться саміт країн НАТО у Вільнюсі. На ньому Україна очікує конкретних рішень щодо свого шляху до вступу в Альянс. 23 травня посол України в НАТО Наталія Галібаренко розповіла, що в контексті майбутнього саміту НАТО у Вільнюсі Україна готує два пакети співпраці - політичний та практичний, які запропонує для обговорення.

Своєю чергою очільник МЗС Дмитро Кулеба 30 травня озвучив три кроки для успіху Вільнюського саміту: "Посилити інституційні зв'язки та допомогу між Україною та НАТО. Зробити крок до членства України в НАТО. Надати гарантії безпеки на шляху України до НАТО". 

10 червня заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов висловив переконання, що липневий саміт НАТО у Вільнюсі зафіксує алгоритм вступу країни до НАТО. Згодом генсек НАТО Столтенберг заявив, що Україна однозначно стане членом Альянсу, але точні дати вступу назвати неможливо, поки країна перебуває в стані війни.

15 червня Європарламент 425 голосами за ухвалив резолюцію із закликом запросити Україну до НАТО. Наступного дня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав Столтенберга відмовитися від ПДЧ при вступі України до НАТО.

Натомість президент США Джо Байден повідомив, що він не проти прибрати етап ПДЧ для вступу України до НАТО. Це означатиме певне полегшення процедури приєднання.

Пізніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна є ключовою частиною оборони Європи, й закликав союзників запросити країну до НАТО. Вже 27 червня він зауважив, що Україна має всі підстави, щоб отримати політичне запрошення до НАТО на саміті у Вільнюсі.

А міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі запевнив, що країна надасть підтримку Україні для вступу до Альянсу за спрощеною процедурою.

28 червня Зеленський під час виступу в парламенті з нагоди Дня Конституції запропонував на обговорення п'ять пунктів Української доктрини, яка передбачає, що майбутнє України в Європейському Союзі та НАТО.

Посол США в НАТО Джуліанна Сміт 30 червня заявила, що країни-члени Північноатлантичного альянсу близькі до консенсусу щодо вступу України до НАТО без ПДЧ.







 

Новини
зброя
Валерій Чалий
саміт НАТО
НАТО
Військові новини
вступ до НАТО
зброя для України
Читайте також:
Молодіжна збірна Ізраїлю, Євро-2023
2 липня, 2023 неділя
Молодіжний Євро-2023: результати чвертьфінальних матчів 1 липня
Андрій Піонтковський
2 липня, 2023 неділя
Путін уже не може віддавати наказів щодо ядерної зброї та спричинення інших екологічних катастроф, - Піонтковський
Марк Фейгін
Автор Антін Борковський
2 липня, 2023 неділя
Путін боїться перевороту в армії, але переворотом вже заразився народ, — Фейгін
Київ
+25°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.69
    Купівля 36.69
    Продаж 37.45
  • EUR
    Купівля 40.26
    Продаж 41.19
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
3 липня
22:24
Урсула фон дер Ляєн
"Обов’язок ЄС – відповідати витривалості та наполегливості українців": Урсула фон дер Ляєн про посилення підтримки Києва
21:41
Помер 19-річний онук Роберта Де Ніро
21:22
Ексклюзив
Збір активістів Жовтої Стрічки у Криму
У разі успішного контрнаступу ЗСУ Крим може бути деокупований не військовим шляхом, - експерт Центру оборонних стратегій Риженко
21:18
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
ЗСУ мають частковий успіх на південному фланзі Бахмута й позбавляють ворога можливості пересуватися по місту. Колонка Сергія Згурця
21:13
Під час ранкового обстрілу росіяни влучили по будівлі СБУ в Сумах
21:02
МВФ
Україна отримала транш від Міжнародного валютного фонду - $890 млн
20:59
Олександр Сирський (ліворуч)
Сили оборони просунулися на флангах на Бахмутському напрямку, – Сирський
20:33
Латвія
Латвія відновила обмежений прийом візових заяв від громадян РФ 
20:14
Володимир Зеленський
Зеленський доручив МЗС викликати посла Грузії через ситуацію з Саакашвілі
20:00
OPINION
Ігор Гулик
Дацюк, ідентичності та наша перемога
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 495 дня війни: морпіхи збили ворожий гелікоптер з протитанкового комплексу, а в Гаазі створили спецофіс для розслідування злочинів РФ в Україні
19:53
на фото: ЗСУ
РФ почала переміщувати підрозділи своїх військ, які готували на полігонах у Білорусі, - Генштаб
19:44
Софія Федина
Софія Федина після суду щодо Алєксєєва: це не має нічого спільного із законністю та правосуддям
19:36
Херсонська область
Росіяни обстріляли Кіндійку на Херсонщині: поранено подружжя
19:13
ПВК "Вагнер"
Російські ЗМІ опублікували фото з місця ймовірного табору вагнерівців у Білорусі
18:53
демонтаж драмтеатру
Музеї, галереї, театри та філармонії: РФ зруйнувала в Україні 1582 об'єкти культурної інфраструктури
18:39
Російські ракети і закриття портів: що змінилось для компанії Ferrexpo після лютого 2022 року, - Daily Mail
18:33
Оновлено
Суми
Росіяни вдарили по двох багатоповерхівках у Сумах: 19 поранених, 2 загиблих
18:28
грузія
МЗС Грузії викликало тимчасового повіреного України через санкції
18:27
Зеленський
Зеленський ще не ухвалив остаточного рішення щодо участі в саміті НАТО, - ОПУ
18:18
Уражені "Росатомом"
Росатом припинив свою діяльність в Чехії
18:17
Роб Бауер
У НАТО порівняли український контрнаступ з висадкою союзників у Нормандії
18:16
Марго Роббі
У В'єтнамі заборонили фільм "Барбі" через кадри з картою зі спірними територіями в Південнокитайському морі
18:10
Сергій Алєксєєв
Суд відправив нардепа Алєксєєва під варту на 60 діб
18:07
OPINION
Лариса Волошина
Не бійтеся озвучувати власні цілі
18:04
діти
Здають дітей на органи: росіяни на ТОТ поширюють черговий фейк про Україну
17:52
Львівська політехніка
До QS World University Rankings 2024 увійшли 11 українських університетів
17:49
Оновлено
Міжнародний центр з переслідування за злочин агресії проти України (ICPA)
У Гаазі відкрили офіс із розслідування вторгнення РФ в Україну
17:37
"Я сильний зсередини": Саакашвілі показав свій тяжкий фізичний стан під час судового засідання
17:37
ЗСУ війна проти РФ
ЗСУ за тиждень знищили 22 російські ЗРК і 19 складів боєприпасів
17:13
оборонно-промислового комплекс
Національні оборонні підприємства закликають прем'єра зупинити зрив закупівель для потреб української армії
17:11
танк Leopard 1
Танки Leopard 1 від Німеччини та Данії надійдуть в Україну найближчими тижнями, – Пісторіус
16:59
В Україні ліквідували командира російського спецзагону "Ахмат"
16:46
ядерна зброя рф ракета
У міноборони Польщі оцінили ймовірність застосування Росією ядерної зброї
16:38
Андрій П'ятов
"Шахтар" оголосив, що П'ятов завершив виступи за клуб
16:21
Нескорена нація: у Києві презентували фотовиставку, присвячену Збройним Силам
16:18
ЗАЕС Запорізька атомна електростанція
Запорізьку АЕС уперше за 4 місяці підключили до резервної ЛЕП: у МАГАТЕ прокоментували
16:05
окупанти
На Херсонщині окупанти облаштували у дитячому інтернаті шпиталь
16:02
Крим
Окупаційна влада Криму подала "позов" до України із вимогою відшкодувати 152 млрд руб через "водну блокаду півострова"
16:01
OPINION
Володимир Гевко
Героїзм став найціннішою валютою, якою торгують моральні перекупники
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV