Байден передав Пашиняну лист: запевнив у підтримці суверенітету та демократії

Листа від Байдена Пашиняну передала глава Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Саманта Пауер, повідомляє Armenpress.

"Я попросив Саманту Пауер, ключового члена мого кабінету, особисто передати Вам рішучу підтримку Сполучених Штатів і моєї адміністрації прагненню Вірменії до досягнення гідного і міцного регіонального миру, який захищатиме Ваш суверенітет, незалежність, територіальну цілісність і демократію", – йдеться у листі американського президента.

Байден підкреслив, що США продовжуватимуть підтримувати Вірменію у зміцненні демократії всередині країни і в прагненні до стабільності в регіоні.

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Конфлікт між Вірменією та Азербайджаном

19 вересня міністерство оборони Азербайджану оголосило про початок "антитерористичних заходів локального характеру" для відновлення конституційного ладу в Карабаху. У МЗС Вірменії заявили, що таким чином Азербайджан проводить "етнічні чистки".

У центрі Єревана почалися сутички протестувальників з поліцією. Станом на ранок 20 вересня, за даними Радіо Азатутюн, внаслідок зіткнень біля будівлі уряду в Єревані, за попередніми даними, постраждали щонайменше 34 людини, з них 16 - співробітники поліції, 18 - цивільні.

20 вересня влада Нагірного Карабаху повідомила про припинення вогню. Президент Азербайджану заявив, що "всі завдання в регіоні" були виконані. 22 вересня в Азербайджані заявили про амністію вірменським військовим Нагірного Карабаху, які складуть зброю.

Президент Франції Емманюель Макрон 24 вересня висловив "безумовну" підтримку Вірменії у конфлікті з Азербайджаном. Він наголосив, що Франція продовжить надавати підтримку як на гуманітарному, так і на політичному рівні

25 вересня протестувальники в Єревані анонсували в країні загальну акцію непокори в найближчі три дні.

Посол Росії в США Анатолій Антонов звинуватив Вашингтон у зростанні антиросійських настроїв у Вірменії.