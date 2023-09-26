РФ звинуватила США у зростанні антиросійських настроїв у Вірменії

Про це повідомляє посольство РФ у США в telegram.

За словами Антонова, американці "підспівують неконструктивним публічним заявам" вірменських політиків, мета яких - "зняти із себе відповідальність" за власні "проколи" у внутрішній та зовнішній політиці.

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Закликаємо Вашингтон утриматися від вкрай небезпечних слів і дій, які призводять до штучного посилення антиросійських настроїв у Вірменії. Тим самим підтверджують, що завданням США та їхніх союзників є не нормалізація обстановки та мирний розвиток "Закавказзя", а завдання стратегічної шкоди Росії та навмисна дестабілізація євразійського простору, з перспективою витіснення нас із цього регіону", - сказав Антонов.

Він додав, що Москва нібито "завжди прагнула надавати Вірменії необхідну допомогу, у тому числі – направивши до Карабаху "миротворців".

Конфлікт між Вірменією та Азербайджаном

19 вересня міністерство оборони Азербайджану оголосило про початок "антитерористичних заходів локального характеру" для відновлення конституційного ладу в Карабаху. У МЗС Вірменії заявили, що таким чином Азербайджан проводить "етнічні чистки".

20 вересня влада Нагірного Карабаху повідомила про припинення вогню. Президент Азербайджану заявив, що "всі завдання в регіоні" були виконані.

Голова МЗС Вірменії Арарат Мірзоян виступив із заявою, у якій закликав ООН створити миротворчу місію у Нагірному Карабасі для забезпечення там стабільності й безпеки.

22 вересня в Азербайджані заявили про амністію вірменським військовим Нагірного Карабаху, які складуть зброю.

Президент Франції Еммануель Макрон висловив "безумовну" підтримку Вірменії у конфлікті з Азербайджаном. Він наголосив, що Франція продовжить надавати підтримку як на гуманітарному, так і на політичному рівні

25 вересня протестувальники в Єревані оголосили у Вірменії загальну акцію непокори в найближчі три дні через події у Нагірному Карабаху.