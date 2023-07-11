Про це пише EFE.

За словами високопоставленого чиновника США, на якого посилається видання, Байден хоче скасувати так званий План дій щодо членства (ПДЧ) для України.

"Це означатиме, що українському уряду не доведеться брати участь у багаторічній програмі, щоб продемонструвати, що він провів військові, економічні та політичні реформи, необхідні для вступу до Альянсу", - йдеться в повідомленні.

Що відомо про вступ України до НАТО та ПДЧ

11-12 липня відбуватиметься саміт країн НАТО у Вільнюсі. На ньому Україна очікує конкретних рішень щодо свого шляху до вступу в Альянс. 23 травня посол України в НАТО Наталія Галібаренко розповіла, що в контексті майбутнього саміту НАТО у Вільнюсі Україна готує два пакети співпраці - політичний та практичний, які запропонує для обговорення.

Своєю чергою очільник МЗС Дмитро Кулеба 30 травня озвучив три кроки для успіху Вільнюського саміту: "Посилити інституційні зв'язки та допомогу між Україною та НАТО. Зробити крок до членства України в НАТО. Надати гарантії безпеки на шляху України до НАТО".

10 червня заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов висловив переконання, що липневий саміт НАТО у Вільнюсі зафіксує алгоритм вступу країни до Альянсу.

13 червня генсек НАТО Столтенберг заявив, що Україна однозначно стане членом Альянсу, але точні дати вступу назвати неможливо, поки країна перебуває в стані війни.

15 червня Європарламент ухвалив резолюцію із закликом запросити Україну до НАТО.

16 червня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав Столтенберга відмовитися від ПДЧ при вступі України до НАТО. Цього ж дня сейм Польщі ухвалив резолюцію про підтримку вступу України в НАТО.

10 липня стало відомо, що в НАТО досягли консенсусу щодо скасування ПДЧ для України. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг і президент Литви Ґітанас Науседа на пресконференції перед самітом НАТО у Вільнюсі підтвердили, що в Альянсі шукають консенсусу щодо скасування Плану дій щодо членства для майбутнього вступу України до НАТО.

Також президент Литви Ґітанас Науседа вважає, що час обіцянок закінчився й Україна на прийдешньому саміті НАТО має отримати реальні гарантії вступу до Альянсу.

Згодом у Білому домі офіційно підтвердили, що зустріч президента США Джо Байдена із президентом України Володимиром Зеленським відбудеться у середу, 12 липня, на вільнюському саміті НАТО.

У вівторок, 11 липня, у литовському Вільнюсі розпочинається дводенний саміт НАТО. На ньому має вирішитись, чи отримає Україна запрошення на членство в Альянсі та гарантії безпеки. Еспресо у режимі онлайн слідкує за подіями першого дня саміту. Детальніше - за посиланням.