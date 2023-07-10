Про це він сказав 10 липня на спільній пресконференції з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

"Україна має стати членом НАТО. Час обіцянок закінчився, треба дивитися, як це забезпечити", - сказав Науседа.

Він додав, що НАТО зараз сильне, як ніколи.

"НАТО є організацією консенсусу. Я сподіваюсь, що ми зможемо дійти компромісу у цьому питанні. Важливо, щоби завтра-післязавтра були прийняті рішення, які б зробити так, що членство України в НАТО було не теорією, а практичною можливістю", - наголосив президент Литви.

Що відомо про вступ України до НАТО

У липні відбудеться саміт країн НАТО у Вільнюсі. На ньому Україна очікує конкретних рішень щодо свого шляху до вступу в Альянс. 23 травня посол України в НАТО Наталія Галібаренко розповіла, що в контексті майбутнього саміту НАТО у Вільнюсі Україна готує два пакети співпраці - політичний та практичний, які запропонує для обговорення.

Своєю чергою очільник МЗС Дмитро Кулеба 30 травня озвучив три кроки для успіху Вільнюського саміту: "Посилити інституційні зв'язки та допомогу між Україною та НАТО. Зробити крок до членства України в НАТО. Надати гарантії безпеки на шляху України до НАТО".

10 червня заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов висловив переконання, що липневий саміт НАТО у Вільнюсі зафіксує алгоритм вступу країни до Альянсу.

13 червня генсек НАТО Столтенберг заявив, що Україна однозначно стане членом Альянсу, але точні дати вступу назвати неможливо, поки країна перебуває в стані війни.

15 червня Європарламент ухвалив резолюцію із закликом запросити Україну до НАТО.

16 червня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав Столтенберга відмовитися від ПДЧ при вступі України до НАТО. Цього ж дня сейм Польщі ухвалив резолюцію про підтримку вступу України в НАТО.

10 липня стало відомо, що в НАТО досягли консенсусу щодо скасування ПДЧ для України.