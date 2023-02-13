Біатлон: Лідер збірної України Підручний пропустить індивідуальну гонку на ЧС-2023
Український біатлоніст Дмитро Підручний не виступить в індивідуальній гонці на 20 км на чемпіонаті світу - 2023 в Обергофі
Про це повідомляє Суспільне.Спорт.
За словами тренера чоловічої збірної України Юрая Санітри, капітан команди не братиме участь в індивідуальній гонці. Натомість Підручний виступить в одиночній змішаній естафеті та отримає можливість більше відпочити перед класичною естафетою та мас-стартом.
На дистанції 20 км біатлоністи виступлять на ЧС 14 лютого. Одиночна змішана естафета відбудеться 16 лютого, чоловіча естафета -18 лютого, а гонка з масовим стартом - 19 лютого.
Дмитро Підручний, який пропустив більшу частину нинішнього сезону через операцію, на чемпіонаті світу - 2023 в Німеччині показав найкращі результати серед українців. У спринті він фінішував п'ятим, а у персьюті - восьмим.
Підручний є чемпіоном світу-2019 у гонці переслідування.
- 11 лютого українець Дмитро Підручний фінішував п'ятим у спринті та показав найкращий результат збірної України на чемпіонаті світу - 2023.
- 12 лютого Підручний фінішував восьмим у гонці переслідування.
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