Про це повідомляє Суспільне.Спорт.

За словами тренера чоловічої збірної України Юрая Санітри, капітан команди не братиме участь в індивідуальній гонці. Натомість Підручний виступить в одиночній змішаній естафеті та отримає можливість більше відпочити перед класичною естафетою та мас-стартом.

На дистанції 20 км біатлоністи виступлять на ЧС 14 лютого. Одиночна змішана естафета відбудеться 16 лютого, чоловіча естафета -18 лютого, а гонка з масовим стартом - 19 лютого.

Дмитро Підручний, який пропустив більшу частину нинішнього сезону через операцію, на чемпіонаті світу - 2023 в Німеччині показав найкращі результати серед українців. У спринті він фінішував п'ятим, а у персьюті - восьмим.

Підручний є чемпіоном світу-2019 у гонці переслідування.