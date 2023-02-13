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Біатлон: Лідер збірної України Підручний пропустить індивідуальну гонку на ЧС-2023

13 лютого, 2023 понедiлок
09:20
Спорт Дмитро Підручний (ліворуч )

Український біатлоніст Дмитро Підручний не виступить в індивідуальній гонці на 20 км на чемпіонаті світу - 2023 в Обергофі

Про це повідомляє Суспільне.Спорт

За словами тренера чоловічої збірної України Юрая Санітри, капітан команди не братиме участь в індивідуальній гонці. Натомість Підручний виступить в одиночній змішаній естафеті та отримає можливість більше відпочити перед класичною естафетою та мас-стартом. 

На дистанції 20 км біатлоністи виступлять на ЧС 14 лютого. Одиночна змішана естафета відбудеться 16 лютого, чоловіча естафета -18 лютого, а гонка з масовим стартом - 19 лютого.   

Дмитро Підручний, який пропустив більшу частину нинішнього сезону через операцію,  на чемпіонаті світу - 2023 в Німеччині показав найкращі результати серед українців. У спринті він фінішував п'ятим, а у персьюті - восьмим. 

Підручний є чемпіоном світу-2019 у гонці переслідування. 

біатлон
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