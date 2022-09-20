Білий дім: Путін готує два сценарії

Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

Салліван нагадав, що українські військові останніми днями провели успішний контрнаступ на сході. За його словами, враховуючи успіхи ЗСУ, Путін "може перебувати на порозі ухвалення двох рішень".

Одним із таких рішень є підготовка до псевдореферендуму на тимчасово окупованих територіях України, що є порушенням українського суверенітету.

"Росія поспішає провести ці "референдуми" у відповідь на успіхи України на полі бою, а також для підготовки до потенційних мобілізаційних заходів", – наголосив радник президента США з національної безпеки.

Раніше окупанти на Луганщині, Донеччині, Херсонщині та Запоріжжі ухвалили рішення провести "референдуми" про приєднання до РФ.

Очільник Офісу президента України Андрій Єрмак назвав плани окупантів щодо "референдумів" на окупованих територіях "наївним шантажем погрозами"

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що псевдореферендуми окупантів не завадять ЗСУ звільнити окуповані території.

20 вересня держдума ввела у Кримінальний кодекс РФ поняття "мобілізація" та "воєнний стан".

Російські ринки у вівторок обвалилися на тлі новин про референдуми, що готують, на окупованих Росією територіях України, а також зміни КПК щодо мобілізації та воєнного стану.

Глава Міністерства закордонних справ Латвії після оголошення РФ псевдореферендумів закликав світ до нових санкцій проти країни-агресора та надання Україні більше зброї.

Міністерство оборони України відреагувало на плани російських окупантів провести незаконні "референдуми" щодо приєднання до РФ територій Луганщини, Донеччини, Херсонщини та Запоріжжя.

У Європейському Союзі вважають, що запровадження Держдумою Росії кримінальної відповідальності, так само як і проведення на окупованих українських територіях "референдумів" є ознакою "нервозності" Кремля через провали на фронті.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц відкинув оголошені окупантами плани щодо "референдумів" про приєднання до Росії в чотирьох областях України як неприйнятні.

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