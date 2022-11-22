Про це в ефірі Еспресо сказав очільник Сєверодонецької районної військової адміністрації Роман Власенко.

"У Білогорівці - найпроблемніша ситуація. Це єдине місце на Луганщині, де в обороні Збройні сили України. Тиск відчувається щоденно - фактично 24/7 йдуть спроби штурмувати Білогорівку. Вона їм цікава в питанні плацдарму на Сіверськ, Соледар, Бахмут", - зазначив він.

На думку Власенка, з цього боку Сіверського Донця ситуація трохи гірше, ніж на півночі Луганської області.

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"Хлопці тримають оборону, селище повністю зруйноване - інфраструктура і житловий фонд. Там залишилось менш ніж десять місцевих мешканців, які не хочуть їхати. В цілому, ситуація контрольована ЗСУ", - підсумував очільник РВА.