Білогорівка - єдине місце на Луганщині, де ЗСУ в обороні, - голова Сєверодонецької ВА
Російські війська цілодобово намагаються штурмувати селище Білогорівка Луганської області - це єдине місце, де ЗСУ тримають оборону
Про це в ефірі Еспресо сказав очільник Сєверодонецької районної військової адміністрації Роман Власенко.
"У Білогорівці - найпроблемніша ситуація. Це єдине місце на Луганщині, де в обороні Збройні сили України. Тиск відчувається щоденно - фактично 24/7 йдуть спроби штурмувати Білогорівку. Вона їм цікава в питанні плацдарму на Сіверськ, Соледар, Бахмут", - зазначив він.
На думку Власенка, з цього боку Сіверського Донця ситуація трохи гірше, ніж на півночі Луганської області.
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"Хлопці тримають оборону, селище повністю зруйноване - інфраструктура і житловий фонд. Там залишилось менш ніж десять місцевих мешканців, які не хочуть їхати. В цілому, ситуація контрольована ЗСУ", - підсумував очільник РВА.
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