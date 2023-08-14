Про це повідомляє Центр нацспротиву.

"Прикордонні війська Білорусі закупили в Росії та почали облаштовувати кордон системами спостереження типу Муром-П та Муром-М, а також станціями РЕБ", - ідеться у повідомленні.

"За інформацією місцевого підпілля, для тренувань та інструктажу до республіки прибули фахівці зі ЗС РФ та від виробників обладнання. Основною метою є навчити білоруських військових протидіяти БПЛА", - додали в ЦНС.

Що відомо про ситуацію на кордоні з Білоруссю

Станом на початок року кількість російських військових у Білорусі сягала близько 10-11 тисяч. У травні росіяни перекинули частину своїх військових, які завершили навчання в Білорусі, назад до РФ. Планувалося, що потім вони поповнять лави окупантів на сході України.

22 червня речник ДПСУ Андрій Демченко повідомив про незначне збільшення чисельності російських військ у Білорусі. Однак, за його словами, наявних там сил недостатньо для повторного вторгнення до України.

26 червня командувач Об’єднаними силами Збройних Сил України Сергій Наєв повідомив про завершення будівництва психологічно-тактичних смуг перешкод на півночі країни.

Однак після заколоту Пригожина частина вагнерівців перемістилася на територію Білорусі. 30 червня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що тепер вони можуть становити небезпеку для України на північному напрямку.

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський на Ставці Верховного Головнокомандувача доручив Залужному й Наєву підсилити оборону на кордоні з Білоруссю.

За даними генерала Сергія Наєва, станом на 14 серпня на території Білорусі перебуває до 6,5 тисяч найманців ПВК Вагнера. Проте безпосередньої загрози Україні з цього боку військове керівництво не бачить.