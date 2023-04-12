Про це заявив міністр закордонних справ Білорусі Сергій Алейник під час візиту в Угорщині 12 квітня.

"Позиція Мінська однозначна: треба зупинити загибель людей, негайно оголосити перемир’я та розпочинати переговори – чим раніше, тим краще", – каже білоруський дипломат.

Алейник наголосив, що "Білорусь, як і Угорщина, на боці миру".

"Перемир'я має бути оголошено без права переміщення, перегрупування військ з обох сторін, без права перекидання зброї, боєприпасів, живої сили та техніки", – цитує Алейника росЗМІ.