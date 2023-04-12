Білорусь закликала оголосити перемир'я в Україні та розпочати переговори
У Білорусі виступили за оголошення перемир'я в Україні без права переміщення військ з обох сторін та початок переговорів
Про це заявив міністр закордонних справ Білорусі Сергій Алейник під час візиту в Угорщині 12 квітня.
"Позиція Мінська однозначна: треба зупинити загибель людей, негайно оголосити перемир’я та розпочинати переговори – чим раніше, тим краще", – каже білоруський дипломат.
Алейник наголосив, що "Білорусь, як і Угорщина, на боці миру".
"Перемир'я має бути оголошено без права переміщення, перегрупування військ з обох сторін, без права перекидання зброї, боєприпасів, живої сили та техніки", – цитує Алейника росЗМІ.
- 4 жовтня 2022 року президент Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким Україна не вестиме будь-яких переговорів із президентом Росії Володимиром Путіним.
- Тоді ж у Кремлі заявили, що для переговорів з Україною доведеться чекати на зміну чинного президента країни Володимира Зеленського.
- Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що український контрнаступ відбувається щодня, а інформаційний ажіотаж не на користь планам Сил оборони України.
- Раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко запропонував припинити бойові дії в Україні й оголосити перемир'я. В ОПУ назвали його дивним миротворцем.
- Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що якщо світ обере "ганебний мир" з РФ, то отримає нову війну з російським Четвертим рейхом.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.27
Купівля 37.27Продаж 38.07
-
EUR
Купівля 40.33Продаж 41.14
- Актуальне
- Важливе