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Білорусь закликала оголосити перемир'я в Україні та розпочати переговори

12 квітня, 2023 середа
19:20
війна з Росією білоруські військові

У Білорусі виступили за оголошення перемир'я в Україні без права переміщення військ з обох сторін та початок переговорів

Про це заявив міністр закордонних справ Білорусі Сергій Алейник під час візиту в Угорщині 12 квітня.

"Позиція Мінська однозначна: треба зупинити загибель людей, негайно оголосити перемир’я та розпочинати переговори – чим раніше, тим краще", – каже білоруський дипломат.

Алейник наголосив, що "Білорусь, як і Угорщина, на боці миру".

"Перемир'я має бути оголошено без права переміщення, перегрупування військ з обох сторін, без права перекидання зброї, боєприпасів, живої сили та техніки", – цитує Алейника росЗМІ.

  • 4 жовтня 2022 року президент Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким Україна не вестиме будь-яких переговорів із президентом Росії Володимиром Путіним.
  • Тоді ж у Кремлі заявили, що для переговорів з Україною доведеться чекати на зміну чинного президента країни Володимира Зеленського.
  • Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що український контрнаступ відбувається щодня, а інформаційний ажіотаж не на користь планам Сил оборони України.
  • Раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко запропонував припинити бойові дії в Україні й оголосити перемир'я. В ОПУ назвали його дивним миротворцем. 
  • Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що якщо світ обере "ганебний мир" з РФ, то отримає нову війну з російським Четвертим рейхом.  
Росія
Білорусь
російська армія
переговори з РФ
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