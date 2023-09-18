Більше членів: Байден запропонує реформу Радбезу ООН
Президент США Джо Байден на сесії Генасамблеї ООН запропонує зміни структуру Ради безпеки Організації об'єднаних націй
Про це заявив координатор Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі в інтерв'ю The Telegraph.
"Я думаю, президент Байден трохи докладніше розповість про це. Ми ясно дали зрозуміти і вважаємо, що настав час порушити питання про структуру Ради безпеки. Я думаю, президент Байден, Сполучені Штати, підтримали б більше членів", - заявив Кірбі.
Повідомляється, що Байден наполягає на включення п'яти або шести нових постійних членів у Раду безпеки ООН, зокрема Індії, Бразилії, Німеччини та Японії. Як можливі постійні члени також розглядаються Бразилія і ПАР.
Постійними членами Ради безпеки ООН є США, Росія, Британія, Китай та Франція - право вето є лише у постійних членів.
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Федеральний міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок вважає, що ООН потребує фундаментальних реформ, тому що її порядки вже не відповідають контексту сучасності.
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