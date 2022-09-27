Про це Марк Рютте написав у твіттері.

"Ми посилюємо підтримку України. Більше зброї, більше санкцій і більше ізоляції для Росії. Я ще раз наголосив на цьому, розмовляючи з Зеленським, у відповідь на мобілізацію Росії та нелегітимні "референдуми". Захист Європи має вирішальне значення для нашої безпеки", – зазначено в повідомленні.

Володимир Зеленський також написав у твіттері про продуктивну розмову з прем'єр-мністром Нідерландів.

"Обговорили ситуацію на фронті та подальшу оборонну підтримку України. Україна й Нідерланди одностайні: світ має рішуче відреагувати на псевдореферендуми та посилити санкційний тиск на РФ. Скоординували підтримку ініціатив України в межах ООН", – зазначив він.

У своєму вечірньому зверненні Зеленський також згадав про розмову з паном Рютте й подякував йому "за чітку підтримку, готовність посилювати санкційний тиск на Росію".

20 вересня окупанти на Луганщині, Донеччині, Херсонщині та Запоріжжі заявили про ухвалення рішень провести "референдуми" про приєднання до РФ з 23 по 27 вересня. Президент Польщі Анджей Дуда назвав заплановані псевдореферендуми "глузуванням з демократичного світу" й порівняв режим Путіна з політикою часів Голодомору. В ОБСЄ також засудили плани проведення"референдумів" на окупованих територіях України

21 вересня президент Росії Володимир Путін у зверненні зазначив, що РФ підтримає "референдуми" на окупованих територіях Донеччини, Луганщини, Запоріжжя й Херсонщини. Того самого дня він оголосив про проведення часткової мобілізації у країні.

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