"Більше зброї, більше санкцій, більше ізоляції для РФ": прем'єр Нідерландів наголосив на посиленні підтримки України
Прем'єр Нідерландів Марк Рютте у розмові з президентом України Володимиром Зеленським запевнив у посиленні підтримки України у відповідь на мобілізацію у РФ і нелегітимні "референдуми"
Про це Марк Рютте написав у твіттері.
"Ми посилюємо підтримку України. Більше зброї, більше санкцій і більше ізоляції для Росії. Я ще раз наголосив на цьому, розмовляючи з Зеленським, у відповідь на мобілізацію Росії та нелегітимні "референдуми". Захист Європи має вирішальне значення для нашої безпеки", – зазначено в повідомленні.
Володимир Зеленський також написав у твіттері про продуктивну розмову з прем'єр-мністром Нідерландів.
"Обговорили ситуацію на фронті та подальшу оборонну підтримку України. Україна й Нідерланди одностайні: світ має рішуче відреагувати на псевдореферендуми та посилити санкційний тиск на РФ. Скоординували підтримку ініціатив України в межах ООН", – зазначив він.
У своєму вечірньому зверненні Зеленський також згадав про розмову з паном Рютте й подякував йому "за чітку підтримку, готовність посилювати санкційний тиск на Росію".
- 20 вересня окупанти на Луганщині, Донеччині, Херсонщині та Запоріжжі заявили про ухвалення рішень провести "референдуми" про приєднання до РФ з 23 по 27 вересня. Президент Польщі Анджей Дуда назвав заплановані псевдореферендуми "глузуванням з демократичного світу" й порівняв режим Путіна з політикою часів Голодомору. В ОБСЄ також засудили плани проведення"референдумів" на окупованих територіях України
- 21 вересня президент Росії Володимир Путін у зверненні зазначив, що РФ підтримає "референдуми" на окупованих територіях Донеччини, Луганщини, Запоріжжя й Херсонщини. Того самого дня він оголосив про проведення часткової мобілізації у країні.
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