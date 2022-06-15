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Більшість підтримує Шольца, 83% - за переговори з Путіним: у Німеччині провели соцопитування про війну в Україні
Більшість німців підтримують курс Олафа Шольца відносно війни в Україні
Такі результати соцопитування інституту Forsa, оприлюднені Deutsche Welle.68% опитаних не поділяють критику щодо Шольца через надто нерішучу допомогу Києву постачанням озброєння.
83% респондентів підтримують продовження діалогу з Володимиром Путіним, тоді як лише 14 відсотків виступають проти.Крім того, опитування показало, що лише 25% жителів ФРН вірять у можливість досягнення перемоги військовим шляхом. Натомість 68% опитаних упевнені, що зрештою війна може закінчитися лише за допомогою дипломатичного врегулювання.
- Нагадаємо, в Німеччині відмовились від ідеї націоналізувати колишню "дочку" Газпрому, бо бояться розгнівити Путіна.
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