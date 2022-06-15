Більшість підтримує Шольца, 83% - за переговори з Путіним: у Німеччині провели соцопитування про війну в Україні

Такі результати соцопитування інституту Forsa, оприлюднені Deutsche Welle.

68% опитаних не поділяють критику щодо Шольца через надто нерішучу допомогу Києву постачанням озброєння.

83% респондентів підтримують продовження діалогу з Володимиром Путіним, тоді як лише 14 відсотків виступають проти.

Нагадаємо, в Німеччині відмовились від ідеї націоналізувати колишню "дочку" Газпрому, бо бояться розгнівити Путіна.

Крім того, опитування показало, що лише 25% жителів ФРН вірять у можливість досягнення перемоги військовим шляхом. Натомість 68% опитаних упевнені, що зрештою війна може закінчитися лише за допомогою дипломатичного врегулювання.