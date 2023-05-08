Битва за Бахмут триває попри всі плани ворога. Колонка Сергія Згурця

Битва за Бахмут

Почну з Бахмута. Впродовж останньої доби інтенсивність артвогню з обох боків суттєво зросла, дефіциту боєприпасів немає у жодної зі сторін. Памʼятаємо, що вагнерівці хотіли отримати від російського Міноборони до 6 тис. снарядів на добу для продовження бойових дій саме у Бахмуті. Здається, що шантаж Шойгу та Герасимова з боку Пригожина спрацював. Сьогодні були дані від речника Східного угруповання військ Сергія Череватого, що російські окупанти не зазнають снарядного голоду, оскільки на Бахмутському та Лимансько-Купʼянському напрямках щодня використовують понад 25 тис. снарядів. Це дуже багато, тому що для порівняння середній обсяг боєприпасів, які на добу використовує українська армія, є в межах 4-5 тис. боєприпасів.

Ворог застосовує артилерію з запалювальними боєприпасами та авіабомби, а також ударні дрони "Ланцет". Наші самохідні артилерійські установки захищаються тим, що натягують сітки у два шари, і це дійсно захищає.

Попри втрати російські війська не полишають своїх намірів взяти Бахмут, а за останні девʼять місяців на Бахмутському напрямку у них 20 тис. вбитими. Про це повідомляють і українські офіційні речники, і наші бійці на лінії фронту. Як приклад, наведу слова командира 127-ої бригади Тероборони ЗСУ Романа Грищенка, який сказав про те, що ворог підтягує нові порції вагнерівців і зараз хвилюється за долю своїх військ на флангах. Памʼятаємо, що там перебувають десантники, а про їхню слабкість натякав Пригожин у своїх заявах.

Зараз саме на флангах є ознаки активних дій з нашої сторони. Нещодавно командир підрозділу "Terra" повідомив про те, що наші сили на якихось ділянках просунулися на 1 км, також він додав, що це не кінець. Де саме поки що невідомо, але динаміка на флангах починає змінюватися через підтримку нашої артилерії.

Проте ворог намагається просуватися на захід у самому місті. Бої тривають у зоні висотної забудови. Окремі будинки переходять під контроль то наших військ, то противника. Але головне, що шляхи забезпечення підрозділів ЗСУ працюють. Також налагоджена евакуація поранених, йдеться про базові маршрути через Хромове та Іванівське. Для логістики зараз також використовуються і ґрунтові дороги. Ворог намагався пробитися до Хромового, але отримав чергові втрати. Так, що битва за Бахмут триває попри усі плани ворога його захопити.

Українські снайпери на лінії фронту

Юрій Чорноморець, снайпер ЗСУ розповів, що є снайпери у підрозділах, які фактично не виходять з околиць Бахмута або з самого міста. Також є спеціальні снайперські групи, які зараз вийшли з Бахмута. А зайшло багато груп, які тренувалися у підрозділах ТрО та у бригадах. Працюють молоді снайпери під керівництвом досвідчених. Саме такі нові групи зайшли нині у Бахмут. Були перестороги, чи зможуть вони воювати, але тепер вже відомо, що справляються не гірше, ніж професіонали. А професіоналів зараз виведено на відпочинок перед відомими подіями. Вони вже готуються до відповідних ривків. Лінія забудови у Бахмуті буде підсилена ще підрозділами. Чорноморець зазначив, що є потреба у Barret 107 - це снайперська гвинтівка. Саме Barret використовується в американській армії під час штурмів, для дій з бронетехніки та з гвинтокрила. Трохи Barret зараз завезли в Україну. Ця зброя більш компактна та надійно покриває відстань у 1,5 км. Коли ворог намагається десь сховатися за залізом, то посилені боєприпаси дозволять його знищити.

Нахабство російських пілотів над акваторією Чорного моря

А далі поговоримо про демонстративне нахабство російської авіації у Чорному морі. Нагадаю, 5 травня російський літак Су-35 небезпечно перехопив, а точніше атакував, польський неозброєний літак L-410 Turbolet, який належить прикордонній службі Польщі. L-410 Turbolet виконував місію, яка пов'язана з контролем зовнішніх кордонів країн-членів ЄС у Чорному морі. І сьогодні стало відомо, що патрульні польоти місії Frontex над Чорним морем були тимчасово припинені саме через цей небезпечний інцидент.

Даріуш Матерняк, керівник Центру досліджень "Польща — Україна" зазначив, що російський винищувач пролетів дуже близько до польського літака на відстані до 5 метрів та спровокував таку турбуленцію, що пілоти польського літака частково втратили контроль над своєю машиною. Дуже добре, що все закінчилося без катастрофи й польські авіатори повернули контроль над літаком. Важливо сказати, що це все відбувалося за межами повітряного простору Росії чи якоїсь іншої країни, тобто це було над міжнародними водами Чорного моря. Відповідно, у тому просторі має право перебувати як польській літак, так і російський, український чи іншої країни. Зрозуміло, що там бувають такі зустрічі літаків, одна з яких сталася 5 травня, але з другого боку це вже не перший такий небезпечний інцидент, який міг теоретично закінчитися катастрофою. Вже були такі випадки стосовно американських та британських літаків в акваторії Чорного моря.

Після фахового коментаря польського колеги хочу сказати про ще одну важливу подію цього дня: міністр оборони Польщі оголосив про передачу Україні 10 винищувачів МіГ-29. Ми пам'ятаємо про те, що Польща запланувала передати нам 14 винищувачів. І зараз Україна отримала 10 МіГ-29, частина з яких вже виконує бойові завдання по прикриттю нашого повітряного простору.