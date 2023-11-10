Бійці РДК атакували транспорт російських терористів у Брянській області
У четвер, 9 листопада, бійці Російського добровольчого корпусу здійснили успішний рейд на території Брянської області
Про це повідомляє офіційний телеграм-канал РДК.
"Поки у Вільнюсі йшов благодійний аукціон, диверсійно-розвідувальна група РДК йшла до своєї мети та успішно провела засідку на транспорт противника у Брянській області", - пишуть бійці Російського добровольчого корпусу.
В РДК пообіцяли, що невдовзі поділяться роликом з успішного рейду.
Що відомо про діяльність легіону "Свобода Росії" та РДК
Легіон "Свобода Росії" - російський легіон у складі ЗСУ, сформований у березні 2022 року після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. 1 травня 2022 року стало відомо, що на території Росії стали з'являтися осередки цього легіону.
Російський добровольчий корпус (РДК) - ще одне добровольче формування, яке бореться на боці України. Так 29 березня РДК опублікувало відео, у якому спростовувало участь української сторони в операції на території Брянщини, що відбулася 2 березня 2023 року. Водночас у своєму відеозвіті РДК підтвердило свою причетність до операції на території регіону.
6 квітня РДК заявив, що знову проник з України на територію Росії, до Брянської області, і повернувся без втрат. Тоді ж у коментарі виданню "Полігон медіа" добровольче формування зазанчило, що виконало свої "пропагандистські завдання": поспілкувалося з місцевим населенням та роздало листівки.
24 серпня РДК закликав найманців ПВК Вагнера, які не чинили воєнних злочинів, перейти на бік України. А 31 серпня РДК повідомив про співучасть у атаці на аеродром у Курській області.
Російський добровольчий корпус взяв відповідальність за черговий рейд у Брянську область, який відбувся зранку 4 вересня.
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