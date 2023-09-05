Російський добровольчий корпус повідомив про рейд у Брянську область

Про це бійці РДК повідомили у своєму telegram-каналі.

Російські добровольці зазначили, що під час операції у Брянській області було ліквідовано двох співробітників прикордонної служби ФСБ.

Крім того, представники РДК висміяли заяви російської сторони про успішне відбиття рейду.

"Вітаємо ФСБ РФ з черговим "видавлюванням"! "Успішне відбиття атаки українських ДРГ" не було б таким успішним, якби, як мінімум, двоє співробітників відомства не розлучилися з життям", - зауважили добровольці.

Так, розповіли вони, саме бійці їхнього підрозділу здійснили цю вилазку з боєм.

"До речі, ви знову переплутали: ваших хлопчиків/конторських мужиків розклали не "укроДРГ", а бійці Російського Добровольчого Корпусу!" - наголосили в РДК.

Також вони опублікували фото з цього рейду до російської Брянської області та виклали скріни з публікаціями про ліквідацію представників ФСБ.

Що відомо про діяльність легіону "Свобода Росії" та РДК

Легіон "Свобода Росії" - російський легіон у складі ЗСУ, сформований у березні 2022 року після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. 1 травня 2022 року стало відомо, що на території Росії стали з'являтися осередки цього легіону.

Російський добровольчий корпус (РДК) - ще одне добровольче формування, яке бореться на боці України. Так 29 березня РДК опублікувало відео, у якому спростовувало участь української сторони в операції на території Брянщини, що відбулася 2 березня 2023 року. Водночас у своєму відеозвіті РДК підтвердило свою причетність до операції на території регіону.

6 квітня РДК заявив, що знову проник з України на територію Росії, до Брянської області, і повернувся без втрат. Тоді ж у коментарі виданню "Полігон медіа" добровольче формування зазанчило, що виконало свої "пропагандистські завдання": поспілкувалося з місцевим населенням та роздало листівки.

24 серпня РДК закликав найманців ПВК Вагнера, які не чинили воєнних злочинів, перейти на бік України.

31 серпня РДК повідомив про співучасть у атаці на аеродром у Курській області.