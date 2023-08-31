Російський добровольчий корпус повідомив про співучасть у атаці на аеродром у Курській області

Про це РДК повідомив в телеграм.

"Без перешкод знову пройшовши дірявий кордон, у ніч на 27 серпня ми вдарили безпілотниками по військовому об'єкту: летовищі з путінськими стерв'ятниками. Знищено всі визначені цілі. Наголошуємо: законні цілі, які несли горе та смерть мирним українським містам", - повідомляється у телеграм-каналі РДК.

Ні міноборони РФ, ні СБУ, ні влада Курської області поки не відреагували на цю заяву Російського добровольчого корпусу.

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Нагадаємо, уранці 27 серпня губернатор Курської області Роман Старовойт повідомив, нібито український дрон атакував місто і врізався у багатоповерховий будинок, внаслідок чого будівля зазнала пошкоджень. Пізніше в СБУ неофіційно спростували це та розповіли, що контррозвідка атакувала військовий аеродром у Курську – дрони-камікадзе відпрацювали по чотирьох літаках Су-30 та одному МіГ-29. Також було уражено радари комплексу С-300 та два "Панциря".

Що відомо про діяльність легіону "Свобода Росії" та РДК

Легіон "Свобода Росії" - російський легіон у складі ЗСУ, сформований у березні 2022 року після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. 1 травня 2022 року стало відомо, що на території Росії стали з'являтися осередки цього легіону.

Російський добровольчий корпус (РДК) - ще одне добровольче формування, яке бореться на боці України. Так 29 березня РДК опублікувало відео, у якому спростовувало участь української сторони в операції на території Брянщини, що відбулася 2 березня 2023 року. Водночас у своєму відеозвіті РДК підтвердило свою причетність до операції на території регіону.

6 квітня РДК заявив, що знову проник з України на територію Росії, до Брянської області, і повернувся без втрат. Тоді ж у коментарі виданню "Полігон медіа" добровольче формування зазанчило, що виконало свої "пропагандистські завдання": поспілкувалося з місцевим населенням та роздало листівки.

24 серпня РДК закликав найманців ПВК Вагнера, які не чинили воєнних злочинів, перейти на бік України.