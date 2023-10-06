Боєприпаси й запчастини: Швеція оголосила про надання Україні нового пакета військової допомоги

Про це заявив у п’ятницю міністр оборони Пал Йонсон, передає Reuters.

Вартість пакета складає близько 199 млн доларів.

Новий пакет військової допомоги стане 14-м пакетом допомоги, який Швеція надасть Україні з початку повномасштабного вторгнення РФ. Таким чином загальна вартість такої допомоги скандинавської країни складе трохи більш як 22 млрд крон.

Йонсон заявив на пресконференції, що уряд також офіційно доручив збройним силам проаналізувати, чи зможе Швеція надіслати в Україну винищувачі Jas Gripen.