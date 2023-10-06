Боєприпаси й запчастини: Швеція оголосила про надання Україні нового пакета військової допомоги
Швеція надішле Україні новий пакет військової допомоги, що складається в основному з боєприпасів і запасних частин до раніше наданих систем
Про це заявив у п’ятницю міністр оборони Пал Йонсон, передає Reuters.
Вартість пакета складає близько 199 млн доларів.
Новий пакет військової допомоги стане 14-м пакетом допомоги, який Швеція надасть Україні з початку повномасштабного вторгнення РФ. Таким чином загальна вартість такої допомоги скандинавської країни складе трохи більш як 22 млрд крон.
Йонсон заявив на пресконференції, що уряд також офіційно доручив збройним силам проаналізувати, чи зможе Швеція надіслати в Україну винищувачі Jas Gripen.
- У травні голова Верховної ради України Руслан Стефанчук у Швеції зустрівся держсекретарем МЗС країни Яном Кнутссоном та закликав передати Україні винищувачі Gripen.
- 19 серпня під час візиту до Швеції президент України Володимир Зеленський заявив, що за участі українських пілотів розпочались тестові випробування на літаках Gripen. З лідером Швеції він детально обговорив майбутні кроки щодо отримання Україною цих літаків. Однак у Швеції кажуть, що ці літаки потрібні їм самим для захисту власної території.
- А вже у вересні стало відомо, що уряд обговорює зі збройними силами, чи не вплине можлива передача літаків на обороноздатність Швеції.
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