Болгарія продовжила програму підтримки біженців з України
Урядова інформаційна служба повідомила у середу про продовження до кінця вересня 2023 року схеми державної підтримки для розміщення біженців з України
Про це повідомляє The Sofia Globe.
У заяві зазначено, що приймаючі особи, у яких мешкають українські біженці, продовжуватимуть отримувати 15 левів (близько 8 доларів США) на людину на день.
У документі також прописано, що болгарський уряд доручив міністрам праці та соціальної політики й освіти впродовж двох місяців розробити пропозиції щодо заходів інтеграції українців у суспільство країни.
Запроваджена у 2022 році схема держпідтримки біженцям з України включала надання фінансової підтримки для місць перебування біженців. Попри скорочення масштабу підтримки президентом Руменом Радєвим, її неодноразово подовжували.
За даними уряду, з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну в Болгарію в’їхали 1 410 258 українців.
Загалом в Болгарії залишаються 82 473 українців, 16 804 з яких розміщені за програмою гуманітарного розміщення.
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