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Болгарія продовжила програму підтримки біженців з України

29 червня, 2023 четвер
03:49
Світ

Урядова інформаційна служба повідомила у середу про продовження до кінця вересня 2023 року схеми державної підтримки для розміщення біженців з України

Про це повідомляє The Sofia Globe.

У заяві зазначено, що приймаючі особи, у яких мешкають українські біженці, продовжуватимуть отримувати 15 левів (близько 8 доларів США) на людину на день.

У документі також прописано, що болгарський уряд доручив міністрам праці та соціальної політики й освіти впродовж двох місяців розробити пропозиції щодо заходів інтеграції українців у суспільство країни.

Запроваджена у 2022 році схема держпідтримки біженцям з України включала надання фінансової підтримки для місць перебування біженців. Попри скорочення масштабу підтримки президентом Руменом Радєвим, її неодноразово подовжували.

За даними уряду, з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну в Болгарію в’їхали 1 410 258 українців.

Загалом в Болгарії залишаються 82 473 українців, 16 804 з яких розміщені за програмою гуманітарного розміщення.

  • 21 квітня 2022 року міністр туризму Болгарії заявив, що країна припинить надання гуманітарної допомоги українським біженцям в країні до 30 травня. 
  • 6 травня у Болгарії повідомили, що шукають притулок для 30 тис. біженців з України.
  • 12 травня Болгарія очолила список країн ЄС за кількістю зареєстрованих українських біженців зі статусом тимчасового захисту. Понад 100 тисяч вимушено переміщених людей з України звернулись за тимчасовим захистом.
  • 21 травня уряд Болгарії запропонував нову гуманітарну програму для вимушено переміщених людей з України. Для розміщення біженців планувалось виділити державні гостьові будинки та заклади, які зареєстровані в Національному туристичному реєстрі. При цьому майже 80 тисяч біженців довелося переправити потягами й розмістити в буферних центрах із вагонами та військовими наметами. Нині українські біженці бояться повторення подібної ситуації.
  • 10 листопада на кількох курортах чорноморського узбережжя у Болгарії оголошені акції протесту "На захист прав українців у Болгарії".  
  • 1 листопада міністр внутрішніх справ Болгарії Іван Демерджиєв заявив, що уряд дозволив продовжити дію програми з розміщення українських біженців.
  • 14 листопада уряд Болгарії продовжив дію державної програми щодо розміщення українських біженців
  • На початку червня 2023 року стало відомо, що у Болгарії розкрили зловживання, пов’язані з розміщенням біженців з України.

Економіка
Болгарія
Війна з Росією
допомога Україні
біженці з України
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