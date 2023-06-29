Болгарія продовжила програму підтримки біженців з України

Про це повідомляє The Sofia Globe.

У заяві зазначено, що приймаючі особи, у яких мешкають українські біженці, продовжуватимуть отримувати 15 левів (близько 8 доларів США) на людину на день.

У документі також прописано, що болгарський уряд доручив міністрам праці та соціальної політики й освіти впродовж двох місяців розробити пропозиції щодо заходів інтеграції українців у суспільство країни.

Запроваджена у 2022 році схема держпідтримки біженцям з України включала надання фінансової підтримки для місць перебування біженців. Попри скорочення масштабу підтримки президентом Руменом Радєвим, її неодноразово подовжували.

За даними уряду, з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну в Болгарію в’їхали 1 410 258 українців.

Загалом в Болгарії залишаються 82 473 українців, 16 804 з яких розміщені за програмою гуманітарного розміщення.