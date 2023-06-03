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У Болгарії розкрили зловживання, пов’язані з розміщенням біженців з України

3 червня, 2023 субота
01:33
біженці з України Болгарія

Міністерство внутрішніх справ Болгарії виявило порушення в реалізації програм із розміщення українських біженців

Про це заявив голова болгарського МВС Іван Демерджиєв під час парламентських слухань у п’ятницю, повідомляє "Радіо Свобода".

Після початку неспровокованого вторгнення Росії в Україну мільйони українців були змушені покинути свої домівки. Сотні тисяч із них прибули до Болгарії, де їх розмістили в готелях, пансіонатах, базах відпочинку та таборах.

Фінансування для цього здійснювалося за рахунок державного бюджету та коштів, наданих Європейським Союзом.

За словами Демерджієва, перевірки болгарського МВС виявили дублювання реєстрацій, а також розміщення понад максимальну місткість готелів людей, які не в'їжджали до Болгарії, та дітей, "які не народилися".

"Іноді це готелі, по кілька, що належать одній особі, яка не може не знати, що ці біженці перебувають у трьох різних місцях одночасно, які перебувають у її власності", – додав він. Імовірно, таке фіктивне розміщення біженців мало на меті незаконне збагачення за рахунок коштів бюджету і ЄС.

Демерджієв додав, що обговорив ситуацію з пані послом України в Болгарії, аби розмежувати людей, які потребують допомоги, і "туристів". Дані перевірок МВС також передали до прокуратури.

Як пише "Радіо Свобода", теза про те, що в Болгарії громадяни України, які тікають від війни, є "туристами" і приїжджають "на курорт", використовується проросійськими групами в інтернеті та представниками проросійських політичних партій і організацій.

Проблеми з організацією розміщення біженців у Болгарії існують від самого початку повномасштабної війни Росії проти України. Попередній уряд Кирила Петкова навіть звинувачував їх у тому, що вони не переїжджають у встановленому владою порядку з приватних готелів до державних баз.

За офіційними даними, з початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому до Болгарії в’їхали понад 1,27 мільйона біженців з України, з них понад 51,6 тисячі залишилися в країні. Десятки тисяч біженців не залишилися в Болгарії, оскільки тут не були створені умови для їхньої адаптації.

  • 12 травня європейська комісарка із внутрішніх справ Ілви Йоганссон у Києві заявила, що статус тимчасового захисту в Європейському Союзі отримали чотири мільйони громадян України, які виїхали після початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року, з них: близько 700 тис. працюють, а ще 450 тис. навчаються в школах та університетах.
  • 6 травня повідомлялося, що в Україні запрацював чат-бот "ТурБОТа про ВПО", за допомогою якого переселенці зможуть інтегруватися у громади, які їх приймають.

Кримінал
Болгарія
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