Болгарія ремонтуватиме українську військову техніку, попри рішення Росії

Про це пише Associated Press.

Міністр оборони Болгарії Драгомир Заков зазначив, що рішення Москви не вплине серйозно на Болгарію, а також не завадить ремонту нею української військової техніки.

"Те, що сталося з газом, тепер сталося з ліцензіями на гелікоптери", — сказав Заков, маючи на увазі попереднє призупинення поставок російського газу в Болгарію після того, як вона відмовилася платити в рублях.

Напередодні Росія заборонила підприємствам із Болгарії та Чехії ремонтувати російські вертольоти. РФ відкликала свідоцтва у авіаремонтних підприємств Чехії та Болгарії. Із заяви випливає, що Росія також більше не постачатиме запчастини. Такі дії вчинили як відповідь на рішення Болгарії ремонтувати українську військову техніку на своїх заводах.

4 травня парламент Болгарії схвалив пакет допомоги Україні, який передбачає ремонт української військової техніки. Рішення надати допомогу Україні підтримали 200 депутатів.

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