Парламент Болгарії схвалив пакет допомоги Україні, який передбачає ремонт української військової техніки
Рішення надати допомогу Україні підтримали 200 депутатів
Про це повідомляє болгарське інформаційне агентство БГНЕС.
"Відповідальні рішення вимагають сміливості. Майбутнє наших дітей зобов’язує нас проявити цю мужність, бути рішучими та згуртованими. Лише рішучими діями ми зможемо розпочати процес примирення та миру", - наголосив голова партії "Рух за права і свободи" Мустафа Карадаї.
Пакет допомоги також включає гуманітарну та фінансову допомогу, надання можливості імпорту українського зерна до Варни та надання допомоги українським біженцям та підтримка вступу України до ЄС.
- Нагадаємо, раніше про допомогу Україні відремонтувати техніку говорив прем'єр-міністр Болгарії Петков. Тоді він наголосив, що Україна зараз як ніколи потребує підтримки надійних партнерів.
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