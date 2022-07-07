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Британія надала для безпеки і оборони України близько 2 млрд фунтів, - Зеленський

7 липня, 2022 четвер
23:16
війна з Росією Борис Джонсон і Володимир Зеленський

З початку російського вторгнення Велика Британія виділила на потреби безпеки й оборони України понад два мільярди фунтів

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час вечірнього звернення.

"Передусім це зброя: комплекси протиповітряної оборони – "стінгери", круті протитанкові системи NLAW, а ще – артилерія, боєприпаси, броньовані машини та багато-багато всього іншого. Вагома політична підтримка, сильні санкції проти Росії, фінансова допомога нашій державі – лише на потреби безпеки й оборони від 24 лютого виділено понад два мільярди фунтів", - сказав він.

Володимир Зеленський сказав, що сьогодні говорив із Борисом Джонсоном і подякував йому за допомогу, яку отримала Україна з 24 лютого. Також він зазначив, що навіть після відставки прем'єра, підтримка Великої Британії не мала б змінитись.

"Лідерство й харизма керівника держави завжди мають особливе значення. І тим більше в такий час – час повномасштабної антиєвропейської війни Росії, яка розпочала наступ на Європу саме з нашої держави. Тож не дивно, що українці відчувають особисту вдячність Борису. Але все ж не забуваймо, що відносини ми будуємо між державами. Підтримка Великою Британією України не має змінитися, хоч би що відбувалося в лондонських владних колах, – і Борис, і всі наші друзі у Сполученому Королівстві запевнили мене в цьому", - повідомив президент.

  • 7 липня Борис Джонсон подав у відставку з посади прем'єр-міністра Великої Британії та лідера Консервативної партії. 
  • Володимир Зеленський відреагував на відставку Джонсона. Президент України переконаний, що політика Великої Британії стосовно України не зміниться після відставки Бориса Джонсона, якого він назвав "справжнім другом України". 
  • Джонсон після оголошення про відставку подзвонив Зеленському. Прем’єр-міністр розмовляв із президентом Зеленським сьогодні вдень, щоб підтвердити непохитну підтримку Сполученим Королівством України.

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