Британія надала для безпеки і оборони України близько 2 млрд фунтів, - Зеленський

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час вечірнього звернення.

"Передусім це зброя: комплекси протиповітряної оборони – "стінгери", круті протитанкові системи NLAW, а ще – артилерія, боєприпаси, броньовані машини та багато-багато всього іншого. Вагома політична підтримка, сильні санкції проти Росії, фінансова допомога нашій державі – лише на потреби безпеки й оборони від 24 лютого виділено понад два мільярди фунтів", - сказав він.

Володимир Зеленський сказав, що сьогодні говорив із Борисом Джонсоном і подякував йому за допомогу, яку отримала Україна з 24 лютого. Також він зазначив, що навіть після відставки прем'єра, підтримка Великої Британії не мала б змінитись.

"Лідерство й харизма керівника держави завжди мають особливе значення. І тим більше в такий час – час повномасштабної антиєвропейської війни Росії, яка розпочала наступ на Європу саме з нашої держави. Тож не дивно, що українці відчувають особисту вдячність Борису. Але все ж не забуваймо, що відносини ми будуємо між державами. Підтримка Великою Британією України не має змінитися, хоч би що відбувалося в лондонських владних колах, – і Борис, і всі наші друзі у Сполученому Королівстві запевнили мене в цьому", - повідомив президент.

7 липня Борис Джонсон подав у відставку з посади прем'єр-міністра Великої Британії та лідера Консервативної партії.

Володимир Зеленський відреагував на відставку Джонсона. Президент України переконаний, що політика Великої Британії стосовно України не зміниться після відставки Бориса Джонсона, якого він назвав "справжнім другом України".

Джонсон після оголошення про відставку подзвонив Зеленському. Прем’єр-міністр розмовляв із президентом Зеленським сьогодні вдень, щоб підтвердити непохитну підтримку Сполученим Королівством України.

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