Британська розвідка назвала кількість військових РФ, які воюють проти України
Російське угруповання в Україні складається з понад 200 тис. військових, які входять до 70 полків та бригад та розділені на 5 груп військ
Про це пише міноборони Британії у twitter.
Британська розвідка звертає увагу, що на папері російське об’єднане угруповання військ в Україні організоване, так само як 446 днів тому на початку повномасштабного вторгнення. Аналітики припускають, що воно все ще складається з понад 200 тис. військових, організованих у близько 70 бойових полків і бригад, розділених на п’ять груп військ. Також росіяни, як і напочатку війни, досі не можуть отримати свободу проведення повітряних операцій.
"Однак у лютому 2022 року російське угруповання складалося з професійних військових, було значною мірою оснащене досить сучасними транспортними засобами та проходило регулярні тренування. Зараз сили переважно складаються з погано підготовлених мобілізованих резервістів і все більше покладаються на застаріле обладнання, причому багатьом їхнім підрозділам не вистачає сил. Росіяни регулярно проводять лише дуже прості операції на основі піхоти", - порівняли у розвідці Британії.
Також на переконання британських військових, у РФ відсутні необхідні резерви.
"Важливо те, що малоймовірно, що нинішнє угруповання РФ змогло створити великий, дієздатний, мобільний резерв для реагування на нові операційні виклики. Навряд чи це буде організація, яка зможе ефективно досягти масштабного військового ефекту уздовж лінії фронту в 1200 км в умовах стресу", - дійшли висновку в британській розвідці.
- 10 травня президент РФ Володимир Путін оголосив про призов росіян, які перебувають у запасі, на військові збори.
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