Частина білоруської армії виконає наказ Лукашенка атакувати Україну, - Чалий
Надзвичайний і Повноважний посол України у США 2015-2019 рр Валерій Чалий переконаний, що частина військових Білорусі виконає наказ Лукашенка перетнути кордон з Україною
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".
"Ми з вами знаємо, що білоруський народ знаходиться в дуже складній ситуації. Проте ситуація відрізняється від Росії. Все-таки в Білорусі були спроби вести партизанську війну проти російських військових, а білоруська опозиція робить заяви проти російської окупації. Для білорусів зараз дуже важливо, що білоруська опозиція створила уряд і коли режим Лукашенка буде повалений, в Білорусі буде цілком легітимна влада, яка буде займатись розвитком країни", - пояснив Чалий.
Дипломат також зауважив, що загроза вторгнення білоруських військ на територію України є досить високою.
"Я дуже серйозно ставлюсь до загрози вторгнення білоруських військ на територію України. Частина білоруської армії виконає наказ Лукашенка атакувати Україну. Інша частина вже зараз пише відмову від участі у війні проти України, яка немає нічого спільного з їхніми інтересами. Очевидно, що тих військові Білорусі, які перетнуть кордон з Україною, чекатиме доля росіян, які перетнули український кордон і намагались взяти Київ. З точки зору міжнародного права Білорусь вже втягнута у війну проти України. Проте, якщо Лукашенко наважиться атакувати Україну, то ми змушені будемо відповісти", - додав він.
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