Частина Костянтинівки на Донеччині без світла через обстріл РФ

Про це повідомила міська військова адміністрація у Facebook.

"Шановні мешканці правобережної частини міста. Сьогодні в результаті чергового ворожого обстрілу міста зі сторони російського агресора, було пошкоджено високовольтну лінію електромережі", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що правобережна частина міста без світла. Відповідні служби почали проводити роботи з відновлення лінії електромережі.

"Повністю відновити електропостачання не вдалося. Завтра зранку роботи з відновлення буде продовжено", - додали у МВА.