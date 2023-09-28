Частина Костянтинівки на Донеччині без світла через обстріл РФ
Через російський обстріл правобережна частина Костянтинівка Донецької області залишилася без світла
Про це повідомила міська військова адміністрація у Facebook.
"Шановні мешканці правобережної частини міста. Сьогодні в результаті чергового ворожого обстрілу міста зі сторони російського агресора, було пошкоджено високовольтну лінію електромережі", - йдеться у повідомленні.
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Зазначається, що правобережна частина міста без світла. Відповідні служби почали проводити роботи з відновлення лінії електромережі.
"Повністю відновити електропостачання не вдалося. Завтра зранку роботи з відновлення буде продовжено", - додали у МВА.
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