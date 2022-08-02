Чекати немає сил, хочеться кричати та просити про допомогу, - дружина полоненого морського піхотинця
Роксолана, представниця громадської організації "Штаб підтримки морських піхотинців" та дружина морського піхотинця, який перебуває в полоні в Оленівці, підкреслила, що після трагедії в Оленівській колонії немає ніяких гарантій, що то був єдиний теракт, адже це все може повторитися і від цього дуже жахливо
Про це йдеться в етері Еспресо.
"До полонених не мають можливості доступу представники Червоного хреста, жодна гуманітарна допомога не доїжджає до наших військовослужбовців, які знаходяться там у полоні. Також про Женевську конвенцію там не йде мова, тому що в Росії нічого не дотримуються взагалі. Зв'язку з військовослужбовцями немає. Як я не чула свого чоловіка з 10 квітня, коли він зник, так я його й досі не чую", - розповіла дружина полоненого.
Роксолана пояснила, що хлопці, які повернулися з полону, розповіли їй, що чоловік знаходиться в Оленівській колонії, де умови утримання жахливі, не вистачає їжі, п'ють технічну воду, а те що відбувається моральне та фізичне насилля, це також має там місце.
"Після цього всього немає сил чекати, хочеться кричати та просити про допомогу, і саме тому я з вами спілкуюся, бо це мій плач та крик. Також з громадською організацією "Штаб підтримки морських піхотинців" ми створили петицію до президента Туреччини, світової спільноти та ООН, щоб захистити хлопців та дівчат, які зараз перебувають у полоні, та вивезти до нейтральних країн всіх полонених. Те, що відбувається з полоненими, не дає ніяких гарантій, що то був єдиний акт насилля або єдиний теракт, адже це все може повторитися і від цього дуже жахливо", - сказала дружина морського піхотинця.
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