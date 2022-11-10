Про це інформує Державне бюро розслідувань.

"Працівники ДБР повідомили про підозру колишньому працівнику центру первинної професійної підготовки Донецького державного університету внутрішніх справ", - пише пресслужба.

Повідомляється, що після повномасштабного вторгнення Росії до України та захоплення Маріуполя зловмисник почав співпрацювати з загарбниками.

Освітян присягнув на вірність ворогу, але окупаційна адміністрація міста замість університету відправила його забезпечувати безпеку дорожнього руху до так званого ДАІ МВС "ДНР".

Нині чоловікові повідомлено про підозру у державній зраді. Йому передбачене довічне ув'язнення з конфіскацію майна.

Добровільно обійняв посаду "керівника МРЕВ МВС ЛНР" – на Тернопільщині судитимуть жителя Луганщини.

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру в держзраді народному депутату від партії ОПЗЖ Ренату Кузьміну.

СБУ перехопила документи й ідентифікувала понад 1,5 тис. організаторів "референдуму на Запоріжжі, серед яких російські силовики й колаборанти.

Народному депутату України III—IX скликань Андрієві Деркачу, якого оголошено у міжнародний розшук за підозрою в державній зраді та незаконному збагаченні, суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Двох колишніх нардепів та так звану посадовицю "ДНР" судитимуть за держзраду незаконний перетин кордону. Зловмисники на Київщині закликали населення підтримувати окупацію.

СБУ оголосила підозру очільнику "Минздрава ДНР", який сприяв захопленню понад 20 лікарень у Маріуполі, Волновасі та Мангуші.

У приватній розмові, опублікованій ГУР, мобілізований з НЗФ "Л/ДНР" каже, що окупанти вже залишили 150 км території Херсонщини, а його підрозділ знищив свої боєприпаси.

Ще п'ятеро бойовиків "ЛДНР", які захоплювали Маріуполь і Сєверодонецьк, засуджені від 10 до 13 років за ґратами.

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