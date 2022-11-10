Чекав від окупантів посаду у виші, а відправили в "ДАІ". Експрацівнику Донецького університету внутрішніх справ повідомили про підозру
Експрацівнику Донецького університету внутрішніх справ повідомили про підозру у держзраді за присягу на вірність російським окупантам у Маріуполі. Замість посади у виші його відправили забезпечувати ПДР
Про це інформує Державне бюро розслідувань.
"Працівники ДБР повідомили про підозру колишньому працівнику центру первинної професійної підготовки Донецького державного університету внутрішніх справ", - пише пресслужба.
Повідомляється, що після повномасштабного вторгнення Росії до України та захоплення Маріуполя зловмисник почав співпрацювати з загарбниками.
Освітян присягнув на вірність ворогу, але окупаційна адміністрація міста замість університету відправила його забезпечувати безпеку дорожнього руху до так званого ДАІ МВС "ДНР".
Нині чоловікові повідомлено про підозру у державній зраді. Йому передбачене довічне ув'язнення з конфіскацію майна.
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