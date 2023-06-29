Про ситуацію в енергетиці станом на 29 червня повідомила пресслужба Міненерго.

"Унаслідок грозового шторму, який пройшов країною, та викликаних ним технологічних порушень, без світла тимчасово залишалися споживачі в кількох областях. У Дніпропетровській області знеструмлювалися 64 населених пункти, Донецькій – 17, Київській – 9 населених пунктів, у Києві – понад 5 тисяч споживачів", - ідеться в повідомленні.

Через обстріли прифронтових і прикордонних територій без світла залишилися 16 населених пунктів у Донецькій області, частина споживачів у Дніпропетровській, Херсонській, Харківській, Сумській і Чернігівській областях. Ремонтні бригади стають до роботи там, де дозволяє безпекова ситуація.

"Електроенергії, яку виробляють українські електростанції, повністю достатньо для покриття потреб споживачів. Дефіциту немає", - розповіли в Міненерго.

За минулу добу експорту та імпорту електроенергії не було.