Через негоду без світла залишилися 90 населених пунктів у трьох областях України: ситуація в енергосистемі
Через негоду без світла залишилися 90 населених пунктів у трьох областях України, найбільше – у Дніпропетровській. Дефіциту в енергосистемі наразі немає
Про ситуацію в енергетиці станом на 29 червня повідомила пресслужба Міненерго.
"Унаслідок грозового шторму, який пройшов країною, та викликаних ним технологічних порушень, без світла тимчасово залишалися споживачі в кількох областях. У Дніпропетровській області знеструмлювалися 64 населених пункти, Донецькій – 17, Київській – 9 населених пунктів, у Києві – понад 5 тисяч споживачів", - ідеться в повідомленні.
Через обстріли прифронтових і прикордонних територій без світла залишилися 16 населених пунктів у Донецькій області, частина споживачів у Дніпропетровській, Херсонській, Харківській, Сумській і Чернігівській областях. Ремонтні бригади стають до роботи там, де дозволяє безпекова ситуація.
"Електроенергії, яку виробляють українські електростанції, повністю достатньо для покриття потреб споживачів. Дефіциту немає", - розповіли в Міненерго.
За минулу добу експорту та імпорту електроенергії не було.
- Увечері 27 червня в Україні виник дефіцит потужності, тому країна була змушена прийняти аварійну допомогу від енергосистем Румунії та Польщі.
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