Україна прийняла аварійну допомогу від енергосистем Румунії та Польщі: названо причину
Увечері 27 червня в Україні виник дефіцит потужності, тому країна була змушена прийняти аварійну допомогу від енергосистем Румунії та Польщі
Про це повідомила пресслужба Укренерго.
"Учора, 27 червня, з 19:00 до 23:00 через недостатність загальної потужності українських електростанцій для покриття вечірнього споживання енергосистема України брала аварійну допомогу від енергосистеми Румунії та Польщі по 150 МВт щогодини загальним обсягом 1200 МВт·год", - ідеться у повідомленні.
Імпорт та експорт у ці години був відсутній, зазначили в пресслужбі.
У компанії пояснили, що дефіцит потужності в енергосистемі виник через аварійне відключення одного з атомних блоків.
"Сьогодні зранку енергоблок вже в роботі й поступово збільшує навантаження", - додали в Укренерго.
Там нагадали, що аварійна допомога не є комерційним імпортом. Це ситуативний захід екстреного реагування для балансування енергосистеми. Україна може використовувати аварійну допомогу від сусідніх країн завдяки синхронній роботі енергосиcтеми України з європейською енергосистемою ENTSO-E.
Наразі дефіциту потужності немає.
- Унаслідок ворожих обстрілів знеструмлено частину споживачів у 7 областях України.
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