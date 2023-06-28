Про це повідомила пресслужба Укренерго.

"Учора, 27 червня, з 19:00 до 23:00 через недостатність загальної потужності українських електростанцій для покриття вечірнього споживання енергосистема України брала аварійну допомогу від енергосистеми Румунії та Польщі по 150 МВт щогодини загальним обсягом 1200 МВт·год", - ідеться у повідомленні.

Імпорт та експорт у ці години був відсутній, зазначили в пресслужбі.

У компанії пояснили, що дефіцит потужності в енергосистемі виник через аварійне відключення одного з атомних блоків.

"Сьогодні зранку енергоблок вже в роботі й поступово збільшує навантаження", - додали в Укренерго.

Там нагадали, що аварійна допомога не є комерційним імпортом. Це ситуативний захід екстреного реагування для балансування енергосистеми. Україна може використовувати аварійну допомогу від сусідніх країн завдяки синхронній роботі енергосиcтеми України з європейською енергосистемою ENTSO-E.

Наразі дефіциту потужності немає.