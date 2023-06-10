Про це повідомили в ДСНС.

Унаслідок підриву дамби Каховської ГЕС частково підтоплено 31 населений пункт - 540 будівель, 856 городів, 549 господарств.

"Повністю відрізані під'їзди до с. Афанасівка Снігурівської ТГ, де проживає 379 мешканців", - йдеться у повідомлені.

У ДСНС зазначили, що двома оперативними групами рятувальників здійснюється моніторинг ситуації та уточнення інформації. Також було залучено 4 мотопомпи для чергування в якості аварійних насосів на насосній станції резервного водозабору Миколаєва.

Ситуація з підтопленням

6 червня російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС, її повністю зруйновано. Внаслідок трагедії підтопило населені пункти Херсонської області та сам обласний центр, також села та міста Миколаївської області, піднявся рівень води і на Дніпропетровщині, що спричинило масовий мор риб. Детальний перебіг подій - тут. Також більше новин про ситуацію, пов'язаною з підривом ГЕС, можна знайти тут.

Також за даними Мінкульту, на тимчасово окупованій території Херсонської області будинок-музей видатної художниці Поліни Райко, ймовірно, опинився під водою.

Тим часом Львівщина готується приймати евакуйованих мешканців Херсонської області через підрив Каховської ГЕС. Перші прибувають своїми силами, декого вже прийняв Прихисток "Твоя опора". Окрім того, влада Львова пообіцяла реагувати на спекулянтів в разі підвищення цін на житло через підрив Каховської ГЕС.

Також у Херсоні із гуманітарною місією перебуває команда львівської Домівки врятованих тварин, вони рятують чотирилапих, які потерпають від підриву Каховської ГЕС.